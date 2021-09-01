中國破獲一宗特大地下錢莊案 涉案金額逾22億美元
據央視新聞報導，中國外匯管理部門與公安機關日前在湖北聯合破獲一宗特大地下錢莊案件，涉案金額高達人民幣143億元（約22.1億美元），涉案人員更遍布中國25個省。
報導稱，這是一起集境內外勾結、地下錢莊及上游犯罪相互交織的複合型案件。自去年以來，中國查處的地下錢莊案件就有150多起。
根據報導，這家地下錢莊表面是湖北麻城一家人力資源公司。麻城為湖北省轄縣級市，由黃岡市代管，位於湖北省東北部，鄂豫皖三省交界處，常住人口約90萬。
湖北省麻城市公安局經偵大隊副大隊長陳包表示，這家人力資源公司是由境外某公司實際控制，在中國境內的多個網點實際操作。
湖北省麻城市公安局經偵大隊指導員萬剛指出，通過對資金的研判，這家地下錢莊關聯的帳戶有1000多個，這1000多個帳戶裡的流水信息量達到2000多萬條。
中國國家外匯管理局管理檢查司副司長肖勝表示，地下錢莊是非法的金融組織，助長貪腐、走私、販毒、賭博、騙稅、詐騙等多類犯罪。從以往檢查的情況看，地下錢莊也成為各類犯罪分子跨境轉移贓款、隱瞞違法所得、逃避監管和法律制裁的洗錢工具和資金通道。
肖勝稱，2020年以來，外匯局配合公安機關破獲的地下錢莊案件就有150多起，查處交易對手案件3000餘起，行政罰款超過人民幣8億元。
中國國家外匯管理局黃岡市中心支局副局長蘭志賢提醒中國民眾，通過地下錢莊轉移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產損失和法律風險。
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