中國破獲一宗特大地下錢莊案 涉案金額逾22億美元

中國地下錢莊依舊猖獗，去年以來官方就破獲150多起相關案件。（新華社）

據央視新聞報導，中國 外匯管理部門與公安 機關日前在湖北聯合破獲一宗特大地下錢莊案件，涉案金額高達人民幣143億元（約22.1億美元），涉案人員更遍布中國25個省。

報導稱，這是一起集境內外勾結、地下錢莊及上游犯罪相互交織的複合型案件。自去年以來，中國查處的地下錢莊案件就有150多起。

根據報導，這家地下錢莊表面是湖北麻城一家人力資源公司。麻城為湖北省轄縣級市，由黃岡市代管，位於湖北省東北部，鄂豫皖三省交界處，常住人口約90萬。

湖北省麻城市公安局經偵大隊副大隊長陳包表示，這家人力資源公司是由境外某公司實際控制，在中國境內的多個網點實際操作。

湖北省麻城市公安局經偵大隊指導員萬剛指出，通過對資金的研判，這家地下錢莊關聯的帳戶有1000多個，這1000多個帳戶裡的流水信息量達到2000多萬條。

中國國家外匯管理局管理檢查司副司長肖勝表示，地下錢莊是非法的金融組織，助長貪腐、走私、販毒、賭博、騙稅、詐騙 等多類犯罪。從以往檢查的情況看，地下錢莊也成為各類犯罪分子跨境轉移贓款、隱瞞違法所得、逃避監管和法律制裁的洗錢工具和資金通道。

肖勝稱，2020年以來，外匯局配合公安機關破獲的地下錢莊案件就有150多起，查處交易對手案件3000餘起，行政罰款超過人民幣8億元。

中國國家外匯管理局黃岡市中心支局副局長蘭志賢提醒中國民眾，通過地下錢莊轉移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產損失和法律風險。