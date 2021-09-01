傳中共六中全會將提第3個「歷史決議」確立習近平時代

圖為中共中央總書記習近平今年7月1日出席中共百年黨慶活動。（新華社）

中共 中央政治局8月31日召開會議，決定11月在北京召開中共第19屆中央委員會第六次全體會議。據稱，六中全會將提出中共第三份「歷史決議」，正式宣告中國 正式進入「習近平 時代」。

據新華社報導，中共第19屆六中全會主要議程為：「中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題」」。

多維新聞報導，接近北京高層熟知中國政治的有關人士指出，這是一個重大政治信號，意味著自毛澤東、鄧小平以來的第三個重大「歷史決議」呼之欲出，以毛澤東、鄧小平、習近平三分斷代的概念將正式寫入中共歷史。

香港星島日報也引述分析認為，六中全會可能通過一份類似總結百年黨史的「準決議」。

中共歷史上有兩個著名的「歷史決議」：一是1945年通過的「關於若干歷史問題的決議」，一是1981年通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」。

多維新聞表示，這兩個歷史決議都是在中共歷史的關鍵轉折點上做出的總結，分別確立了毛澤東和鄧小平在中共黨內和中國全國的領導核心地位，確立了一個新的時代的開啟。

多維新聞指出，習近平在2016年的中共十八屆六中全會上被確立為新一代領導核心，繼而在2017年中共十九大上提出了「新時代」這個概念，毛鄧習斷代正式進入中共黨的文件。

多維新聞稱，習近平已成為中共自毛時代以來最有權威的政治領袖，而且正重新定義中共政治規則，並將在明年中共二十大連任。中國也在習近平的領導下，全面加速向社會主義傳統回歸，「共同富裕」被提上日程。

2021年是中共「第一個百年」（中國共產黨成立一百周年）的終局之年，也是「第二個百年」（中共建政一百周年）的開局之年。在這「兩個百年」交匯之際，中共推出第三個歷史決議文件，對前一百年的歷史經驗與成就進行總結，對中共已勢在必行。

多維新聞還表示，中共「第三個歷史決議」將對歷史上眾多有爭議的事件進行定性，包括：反右、大躍進、文革，甚至是「六四」天安門事件。這個歷史決議也將是中共在經歷毛澤東時代、鄧小平時代後，正式在中共官方歷史決議中確立習近平時代的標誌。