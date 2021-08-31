我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

受中國監管處罰 騰訊宣布放棄音樂獨家授權權利

使用手機app下載文件遭開除 中國盒馬員工勝訴獲賠3萬

記者林汪靜／即時報導
一名盒馬前員工因使用「釘釘軟體」遭公司單方面解約，她因此提告，獲賠近3萬美元。（圖／取自搜狐）
一名盒馬前員工因使用「釘釘軟體」遭公司單方面解約，她因此提告，獲賠近3萬美元。（圖／取自搜狐）

中國一名新零售平台「盒馬」前員工控訴，工作兢兢業業卻連兩季考核不及格，最後還被公司單方面解約，因而將盒馬告上法院。盒馬稱，該員工使用「釘釘軟體」私自下載大量文件到個人手機上，嚴重違紀，引發中國網友熱議。中國法院近日認定該名員工行為不違紀，判決盒馬支付該員工各項經濟損失共人民幣逾19萬元（近3萬美元）。

每日經濟新聞報導，據中國裁判文書網官網披露的民事判決書顯示，這名劉姓前員工於2018年10月8日進入盒馬公司，擔任設計師，月薪為人民幣2萬8500元，她與盒馬簽訂2018年10月8日至2021年10月31日期間的勞動合約。

劉姓員工說：「入職以來，我對工作一直兢兢業業，還經常大量加班。」她表示，讓她意想不到的是，去年底公司突然一紙通知，和她單方面解約。今年1月15日，盒馬的解除勞動合約通知中載明：「因您嚴重違反公司規章制度，公司決定提前解除勞動合約。」

劉姓員工認為，盒馬是單方面違法解除勞動合約，因此將盒馬告上法院，要求公司支付年度獎金、薪資差額、競業限制補償金等合計人民幣30多萬元。

在法庭上，盒馬表示，公司規章制度及「保密及競業限制協議」明確規定了劉姓員工的保密義務，禁止將公司的數據資產儲存、下載或轉移至個人移動設備上，但該員工在職期間未經批准，使用釘釘時違規、私自下載大量文件到個人手機上，嚴重違反公司處規章制度的要求，也給公司帶來商業秘密洩露的巨大風險，公司基於此解除與該員工之間的勞動合約，屬於合法解除行為。

盒馬稱，劉姓員工去年7月至12月期間考評均不合格，公司無須支付她上述期間的薪資差額。

該名員工則表示，自己在使用手機操作釘釘軟體查看文件時，一般的文件是點開預覽，點擊就自動下載保存了，她在職期間一直不知道。有的文件是圖紙類，需安裝第三方的看圖軟體，沒有預覽按鈕，只能下載後用看圖軟體查閱。

該員工說，所有的同事都是這樣操作的，在工作2年的時間裡，公司從未告知她這是違紀，盒馬解除勞動合約的行為違法。

對此，上海市浦東新區人民法院經審理後認為，盒馬主張該員工在使用釘釘時私自下載大量文件，違反保密義務，給公司造成商業秘密洩露的巨大風險，該主張缺乏充分的說服力；另一方面，該名員工主張她對釘釘中文件下載並不知情的陳述具有一定的合理性，難以認定文件下載到手機上存在主觀惡意。

盒馬認為該員工存在嚴重違紀的行為，因缺乏充分的事實依據，法院不予採納，根據員工的薪資水準和工作年限，法院判決盒馬應支付違法解除勞動合約的賠償金、薪資差額、「十三薪」（指工作滿一年，可在第12個月多領取一個月薪資）等，合計人民幣逾人民幣19萬元。

工作 中國 手機

上一則

孫宏斌：中國房企下半年市場慘烈 「3紅線」調控有必要

延伸閱讀

缺工又缺貨 生鮮食物送達率剩一半

缺工又缺貨 生鮮食物送達率剩一半
996超時加班裁定違法 快遞小哥被炒獲賠

996超時加班裁定違法 快遞小哥被炒獲賠
披薩裡有「螺栓」獲賠 網替英國店家抱不平：造假吧？

披薩裡有「螺栓」獲賠 網替英國店家抱不平：造假吧？
3天打2虎 遼寧前政協副主席投案 今年21中管幹部落馬

3天打2虎 遼寧前政協副主席投案 今年21中管幹部落馬

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」

趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕

華人已打兩針疫苗 但與未接種友人吃飯染疫 症狀不輕