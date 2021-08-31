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孫宏斌：中國房企下半年市場慘烈 「3紅線」調控有必要

記者蔡敏姿／即時報導
針對中國房市「三條紅線」的調控緊縮，地產開發商融創中國董事長孫宏斌表示，官方的調控是非常必要的，房地產的安全確實會影響金融和經濟安全，三條紅線是合理政策。照片／百度圖庫
針對中國房市「三條紅線」的調控緊縮，地產開發商融創中國董事長孫宏斌表示，官方的調控是非常必要的，房地產的安全確實會影響金融和經濟安全，三條紅線是合理政策。照片／百度圖庫

針對中國房市「三條紅線」的調控緊縮，地產開發商融創中國董事長孫宏斌31日表示，官方的調控是非常必要的，房地產的安全確實會影響金融和經濟安全，三條紅線是合理政策，且有三年寬限期。對於中國下半年房市，他則以「慘烈」兩個字來形容。

據澎湃新聞報導，孫宏斌在上半年業績投資人會議上表示，「三條紅線不是一個很難的指標，下半年市場還是會比較慘烈。」中國官方對房地產調控已經好幾年了，這一輪從2016年10月開始控房價，一直到2020年三條紅線的調控是非常必要的。

所謂房市「三條紅線」，是指地產商剔除預收款後的資產負債率不得大於70%，淨負債率不得大於100%，「現金短債比」小於1 。中國監管層將根據這「三條紅線」的「越線」數量將房企分為四個檔次，分別是紅、橙、黃、綠。並以此決定其融資時有息負債上限。

孫宏斌說，最近中國各地都頒布不同程度的政策，目標都很明確，穩房價穩地價穩預期。最近第二輪集中供地中很多政策都是希望把地價控制住。近期很多地產商壓力都很大，可能是布局、買地或是產品造成的，而非政策造成的，淡政策可能帶來一些行業的洗牌和變化。

「下半年的市場壓力比較大，主要來源於兩個方面，一是因為有些企業壓力比較大就開始降價，另一個就是官方政策堅決，市場對房價有不上漲的預期，現在經濟壓力也比較大，買家購買力受影響。」孫宏斌說。

孫宏斌坦言，融創不僅要降負債率，也要降負債規模，計畫在三年內將融資成本從目前的8%左右降到5%以內。

「降負債率相對容易一些，不像降負債規模，可以通過增加自有資金來降低負債率，只有兩個都降了才能把融資成本降下來。」他說。

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