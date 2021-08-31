中共加強監管 彭博專欄作家：中國強大在於國家不插手

舒曼撰文表示，中國共產黨似乎忘記了真正讓中國再次強大的，不是國家介入，而是國家不插手。圖為一名中國年輕女性在流行雜誌陳列架前留影。(美聯社)

彭博（Bloomberg）專欄作家舒曼（Michael Schuman）表示，中國 共產黨似乎自以為在撥亂反正，解決問題，但他們似乎忘記了真正讓中國再次強大的，不是國家介入，而是國家不插手。

舒曼表示，直到中共 總書記習近平 記起這點以前，他正把中國經濟的未來置於險境。

舒曼表示，中共近來震盪市場的監管措施，是典型的習近平經濟願景。中國經濟當然需要更聰明、更一貫的監管措施，但不論是針對數據安全或教育，或是即將實施的各種規範顯露出反資本主義色彩，充斥含糊且具威脅性的聲明和攻擊，似乎指向特定產業，且將會恣意予以懲罰。

舉例來說，習近平近來的目標：收入不平等。這是一個值得重視的議題，尤其是中國貧富差距正逐漸跨大，如果北京試圖透過加重福利與賦稅來平衡問題，經濟將會獲益。然而，這項運動的早期論調卻令富人緊張。共產黨想要的是「調節過高收入」，且端看他們如何定義。

國營媒體試圖緩和政府會開始「劫富」的恐懼，但富人已經開始爭相磕頭。中國電商拼多多宣布將投入未來利潤人民幣100億元（約15.5億美元）至「百億農研專項」。同樣的，騰訊也宣布把投入社會公益的基金加倍至150億美元。

但更令人擔憂的是，這些箝制手段可能產生的是一個更大的政府。從嚴重依賴國家主導的產業政策來推動新興產業，到重手打壓加密貨幣，跡象處處可見。強化對民營企業的控制是官方政策，共產黨去年「建議」黨員應該「指導」民營企業，打造「具有中國特色的現代企業」。

對某些人而言，這似乎是一切如常。在中國的國家資本主義體制裡，官僚總是不停干預市場，然而這些新措施同時顯示習近平對中國經濟崛起的思維，以及黨在其中扮演的角色。

舒曼表示，習近平就像許多政治人物，總是把好消息往身上攬，希望提高自己的聲望地位。然而，這當中有根本錯誤。當然，政府過去40年對經濟的強力管理無可否認，但當共產黨員對掐住國家的咽喉鬆手時，中國經濟才開始出類拔萃的事實同樣為真。中國的經濟奇蹟並非國家行動的成就，而是國家放手，始於1980年代的鄧小平廢除公社以及私營企業解禁。