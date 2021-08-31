回應美軍放話 中國空軍稱：不怕苦、不怕死

圖為8月13日在「西部·聯合-2021」演習結束儀式分列式上的中國空軍空降兵方隊。新華社

美國 新任空軍部長肯德爾（Frank Kendell）揚言，要以「超前技術」讓中國 「感到恐懼」。對此，中國外交部發言人華春瑩日前建議肯德爾：問問中國人民解放軍 空軍同不同意。解放軍空軍新聞發言人申進科31日回應說，解放軍空軍官兵「一不怕苦、二不怕死」，堅決捍衛國家天空安全、堅定維護國家發展利益。

據美國之音報導，肯德爾早前曾表示，努力應對中國威脅是促使他願意回到五角大廈的因素之一。肯德爾在今年5月25日的參議院提名確認聽證會上說，中國研究了美國在第一次波灣戰爭中取得的成功，並開始雄心勃勃的軍事現代化計畫，其明確目標是擊敗美國在中國附近投射力量的能力。

肯德爾說，他將領導美國空軍部的組織、訓練和裝備美國的空軍和太空部隊，以便美國能夠繼續保持威懾，並在必要時刻戰勝所有對手。

美國《防務新聞》本月17日報導，肯德爾在接受《防務新聞》專訪時說，他的目標是製造「讓中國感到恐懼」的超前技術。他舉例稱，當前美國空軍正在推進F-35隱形戰鬥機升級項目。此外，美國空軍還在製訂一系列機密計畫，「但它們大部分不能向公眾透露」。

其中已知的是B-21隱形轟炸機，「我想它具備強大的能力，會很嚇人。」肯德爾還說，必須不斷考慮「其他會讓我們未來敵人感到害怕的武器」。

據央視軍事報導，針對肯德爾這番談話，解放軍空軍新聞發言人申進科31日在第13屆中國航展發布會上回應說，「一不怕苦、二不怕死」是中國軍人的座右銘。

申進科指出，解放軍空軍從抗美援朝「空中拚刺刀」，到國土防空「近快戰法」打U-2飛機，再到新時代警巡東海、戰巡南海、前出西太、繞島（台灣）巡航，「飛了過去沒有飛過的航線、到了過去沒有到過的區域」。

他強調，解放軍空軍官兵堅決捍衛國家空天安全、堅定維護國家發展利益，「要讓黨和人民放心」。