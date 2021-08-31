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受中國監管處罰 騰訊宣布放棄音樂獨家授權權利

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受中國監管處罰 騰訊宣布放棄音樂獨家授權權利

記者林汪靜／即時報導
在受到中國監管處罰後，騰訊宣布放棄音樂版權獨家授權權利。(中通社)
在受到中國監管處罰後，騰訊宣布放棄音樂版權獨家授權權利。(中通社)

在受到中國監管處罰後，騰訊宣布放棄音樂版權獨家授權權利。騰訊31日發布「關於放棄音樂版權獨家授權權利的聲明」指出，截至8月23日，騰訊與絕大部分的獨家協議上游版權方按期解約，而未能按期解約的版權方已發送聲明，並告知版權方可自行向其他經營者進行授權。

澎湃新聞報導，聲明指出，截至8月23日，騰訊已針對已達成的獨家協議全部上游版權方發送相關函件，告知其需按期解約，其中，絕大部分獨家協議已按期解約。也向未能按期解約的上游版權方發送「關於放棄音樂版權獨家授權權利的聲明」。

聲明稱，騰訊將在嚴格執行「決定書」基礎上，以非獨家方式與上游版權方繼續保持合作，並就非獨家合作事宜與上游版權方進行協商。

「決定書」指的是中國國家市場監管總局於7月24日發布的「騰訊控股有限公司收購中國音樂集團股權違法實施經營者集中案行政處罰決定書」，「決定書」要求騰訊自決定書發布之日起30日內解除與上游版權方已達成的獨家協議。

今年1月，中國市場監管總局根據舉報，對騰訊2016年7月收購中國音樂集團股權涉嫌違法實施經營者集中行為立案調查。調查結果指出，騰訊透過與市場主要競爭對手合併，獲得較高的市占，集中後實體占有的獨家曲庫資源超過80%，可能有能力促使上游版權方與其達成更多獨家版權協議，或要求給予其優於競爭對手的交易條件，也可能有能力透過支付高額預付金等版權付費模式提高市場進入壁壘，對相關市場具有或可能具有排除、限制競爭效果。

中國市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令騰訊及關聯公司採取30天內解除獨家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式、無正當理由不得要求上游版權方給予其優於競爭對手的條件等恢復市場競爭狀態的措施。

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