我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

ISIS-K射火箭 美軍出動「星戰R2-D2」防禦系統攔截

美軍全數撤離 中國：阿富汗歷史翻開新的一頁

記者林則宏／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。美聯社
中國外交部發言人汪文斌。美聯社

隨著美軍最後一架C-17運輸機於美東時間30日15時29分從喀布爾國際機場起飛，美國已完成從阿富汗撤軍，這也象徵自2001年「911事件」後，美軍在阿富汗近20年的戰爭正式結束。對此，中國外交部發言人汪文斌表示，阿富汗得以擺脫外國軍事占領，阿富汗的歷史翻開了新的一頁。

在中國外交部31日例行記者會上，針對美國在阿富汗將近20年的軍事存在已經結束，汪文斌表示，美軍撤出阿富汗表明，肆意對他國進行軍事干涉，將本國價值觀和社會制度強加於別國的政策，注定是行不通的，只會以失敗收場。

汪文斌說，「阿富汗得以擺脫外國的軍事占領，阿富汗人民迎來國家和平與重建的新起點，阿富汗的歷史翻開了新的一頁。」

他強調，中方始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，堅持不干涉阿富汗內政，奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。

但汪文斌同時強調，阿富汗的歷史和現實都表明，實現和平穩定和經濟發展需要建立開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，並與一切恐怖組織徹底畫清界限。

汪文斌表示，中方將繼續同阿富汗各方和國際社會保持密切溝通協調，為阿富汗恢復和平、重建經濟，為打擊包括「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動，被北京視為疆獨組織）在內的一切恐怖組織，以及阿富汗融入國際社會提供中國力所能及的支持與幫助。

打擊在阿富汗境內的疆獨勢力，一直是中國對阿富汗局勢的關注重點。

阿富汗 中國 美國

上一則

廣東最大「蟑螂」…這座機場衝上熱搜

延伸閱讀

紐約網紅募款700萬 包機救51人逃離阿富汗

紐約網紅募款700萬 包機救51人逃離阿富汗
加拿大向阿富汗難民伸援手 將接收5千人

加拿大向阿富汗難民伸援手 將接收5千人
美軍全面撤離阿富汗 聯合國：更嚴重人道危機才剛開始

美軍全面撤離阿富汗 聯合國：更嚴重人道危機才剛開始
美完成撤軍20年阿富汗戰爭落幕 拜登將發表談話

美完成撤軍20年阿富汗戰爭落幕 拜登將發表談話

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」

趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境