迎金主？英多所頂尖大學憂損失 包機接中國留學生

倫敦帝國理工學院。(取材自環球時報)

英媒報導，由於擔心全球旅行限制可能會導致損失掉數億英鎊的海外留學生學費，趕在下月學期開學前，英國 多所頂尖大學正在包機接走中國留學生 。報導稱，這些大學擔心，從海外留學生那裡獲得的收入可能會因為學生行程受阻而受到影響，這些學費收入可能超過10億英鎊(約89億人民幣、13.7億美元)。

英國「星期日泰晤士報」報導，超過50所英國大學——包括倫敦帝國理工學院、布里斯托爾大學和埃克塞特大學等屬於羅素大學集團的名校，已經包下四個航班，以便接送約1200名中國留學生，保證他們可以及時入學攻讀學位。此外，英國高校正在安排希斯洛機場 和英國各校區之間的機場接送，同時也在安排學生的住宿和食物供應，根據目前的防疫措施，學生在抵達學校後需要隔離十天。

報導截圖。(取材自環球時報)

英國大學聯合會國際部主任薇薇恩·斯特恩（Vivienne Stern）表示，對於留學生占比較高的英國高校來說，航班供應是一個「大問題」。她補充說，「大學還必須應對那些在課程開始後無法來英國上課的學生所面臨的問題，將提供網絡教學和多個開學日期選擇。」

報導稱，目前約有22萬名中國留學生在英國學習。在羅素大學集團中，每十個學生中就有一人是中國人，他們給該大學集團帶來了近五分之一的學費收入，每年約13億英鎊。格拉斯哥大學約三分之一的學費收入來自中國留學生。利物浦大學在2019年約有五分之一的學生是中國留學生（5550名），給學校帶來了約9000萬英鎊的收入。據了解，留學生每年支付的學費高達3.5萬英鎊，是英國本土學生支付學費的近四倍。

國際教育組織Into HE表示，除了已經預訂的四個航班之外，正在安排更多航班以滿足需求。