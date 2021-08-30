我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教育部對5州禁止學生到校戴口罩啟動侵權調查

離婚媽未打疫苗 遭芝加哥法官剝奪兒子探視權

中媒：美對中發動顏色革命 中國正進行大型政治變革

特派記者賴錦宏／北京報導
官媒中國青年報發出「冰點時評」指，中國正在進行一場大型政治變革。文章稱，美國正通過「中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」。(路透)
官媒中國青年報發出「冰點時評」指，中國正在進行一場大型政治變革。文章稱，美國正通過「中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」。(路透)

隸屬於共青團中央的官媒中國青年報，今天發出「冰點時評」指，中國正在進行一場大型政治變革。文章稱，美國正通過「中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」。一場深刻的社會變革已經開始，不僅資本圈，也不僅娛樂圈，不僅要摧枯拉朽，而且要刮骨療傷。

這篇題為「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行」的文章稱，中國娛樂圈一直都不缺臭氣薰天的猛料，前不久相繼爆出吳亦凡、霍尊的亂象以及張哲瀚到日本靖國神社拜鬼之事，近日又爆出湖南衛視主持人錢楓涉嫌強姦她人一事，總讓人感覺中國娛樂圈已經爛透了。如果再不整治，不僅娛樂圈爛透了，整個文化圈、文藝圈、演藝圈、影視圈也都爛透了。

這兩天，風暴再起，直擊娛樂圈亂象，中共中央網信辦重拳整治「飯圈」，中國國家稅務總局處罰鄭爽偷逃稅2.99億元人民幣，各大平台下架趙薇、高曉松，這次對娛樂圈的重擊意味著什麼？

文章強調，從螞蟻上市被叫停，到整頓經濟秩序、反壟斷，到阿里被罰182億元和滴滴被查，到北京隆重紀念建黨100周年，提出走共同富裕道路，以及最近對娛樂圈亂象的一系列整治動作，顯示中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命。

文章稱，這是一次從資本集團向人民群眾的回歸，這是一次以資本為中心向以人民為中心的變革。因此，這是一場政治變革，人民正在重新成為這場變革的主體，所有阻擋這場以人民為中心變革的都將被拋棄。這場深刻的變革也是一次回歸，向著中國共產黨的初心回歸，向著以人民為中心回歸，向著社會主義本質回歸。

文章說，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地。因此需要治理一切文化亂象，建設鮮活、健康、陽剛、強悍、以人民為本的文化，需要打擊資本市場上大資本操縱、平台壟斷通吃、劣幣驅逐良幣的亂象，引導資金流向實體企業、流向高科技企業、流向製造業，當前正在進行的從治理培訓機構、學區房開始的治理教育亂象，讓教育真正回歸平民化、公平性，使普通人有向上流動的空間，未來還要治理高房價、高醫療費，徹底剷平教育、醫療、住房三座大山。

此外，需要切實解決富者愈富、貧者愈貧的收入差距越來越大的問題，共同富裕是要讓普通勞動者在社會財富分配中能夠獲得更多收入。這次變革將給社會帶來一系列新的氣象。

文章還稱，當前中國面臨著越來越嚴峻複雜的國際環境，美國正在對中國實施越來越嚴厲的軍事威脅、經濟及科技封鎖、金融打擊、政治及外交圍剿，正在對中國發動生物戰、網路戰、輿論戰、太空戰，力度越來越大地通過「中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」。「當前中國正在發生的這場深刻變革，正是為了應對當前嚴峻而復雜的國際形勢，正是為了應對美國已經開始對中國發動的野蠻而兇猛的攻擊。」

中國 美國 教育

上一則

落實官方要求 中國多家業者調漲快遞員派送費

延伸閱讀

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
中國娛樂圈整頓分析指4宗罪 收入分配問題居首

中國娛樂圈整頓分析指4宗罪 收入分配問題居首
得獎紀錄全沒了 趙薇「彷彿沒存在過」

得獎紀錄全沒了 趙薇「彷彿沒存在過」
鄭爽代孕又逃漏稅 發文「每步都離不開國家培訓」道歉

鄭爽代孕又逃漏稅 發文「每步都離不開國家培訓」道歉

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？

她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？
中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝