落實官方要求 中國多家業者調漲快遞員派送費

圖為河北一座電商物流倉庫的工作人員在搬運待發貨的產品。(新華社)

儘管中國 快遞業者因削價競爭陷入虧損，但為落實官方文件要求，多家快遞公司陸續宣布9月起調漲快遞員派送費，不會相應調整快遞費用，預計快遞員每月可望增加人民幣500至1000元（人民幣，下同，約77至155美元）收入。

綜合中新經緯、大河網等中媒報導，9月1日起，中通、申通、圓通、百世、韻達、極兔等多家快遞公司將上漲末端派送費（快遞員收取和派送快遞所得的收入），每筆訂單上漲0.1元。

報導引述快遞公司相關負責人稱，快遞員根據派件的多寡，每月工資可望增加人民幣500到1000元。

此外，中國快遞業兩大龍頭順豐和京東此前也表示，將提高員工收入。其中，順豐速運稱，自2021年8月1 日起至12月31日，在現有收派計提不變的基礎上，新增投入2億元以上，用於員工收入提升。

京東物流則宣布，自2021年7月1日開始到2023年7月1日，將員工平均年薪由14個月薪資逐步漲至16個月，每年可以多拿兩個月薪水。

快遞業者表示，這是為回應7部門制定的「關於做好快遞員群體合法權益保障工作的意見」，「派費上調跟快遞價格沒有關係，只是快遞公司的人工成本增加了。」

中國交通運輸部、國家郵政 局等7部門，7月聯合下發的「意見」明定，在保障合理的勞動報酬方面，業者要制定「快遞末端派費核算指引」和「快遞員勞動定額標準」。「意見」還提到，將對「企業實施非正常低派費」等涉嫌不正當競爭行為進行依法查處。

報導引述鄭州市快遞協會會長張要仁指出，目前快遞員平均每月工資5000多元，派費上漲後，根據每天派件多寡（一般每人派送200至300件），平均每個人每月工資能上漲500元至1000元。

不過據報導，業者宣布調漲快遞員的派送費後，大多數網友不表贊同，認為快遞業應先改善不送貨上門、不打電話通知等快遞末端的服務問題。

業內人士認為，造成快遞末端服務差的原因之一是行業由來已久的價格戰，儘管業者調漲派費，但要改善服務品質，「0.1元的力度並不大」。

中國國家郵政局局長馬軍勝24日指出，中國快遞業務量從2012年的57億件增加到2020年的835億件，淨增14倍，年增40%。

但2021上半年財報顯示，中國絕大多數快遞公司雖然營收 明顯增加，卻陷入虧損，主因就是長期削價競爭。

分析多認為，派費提升可能只是第一步，後續其他環節成本的提升，會給快遞公司帶來一定利潤壓力；要緩解這些壓力，仍必須調漲快遞費。