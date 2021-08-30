茅台換帥 丁雄軍出任茅台集團董事長

貴州省能源局黨組書記、局長、機關黨委書記丁雄軍將擔任茅台集團董事長一職。（取自新京報）

有消息指出，貴州省能源局黨組書記、局長、機關黨委書記丁雄軍將接棒高衛東，擔任茅台集團董事長一職，並提名 他為貴州茅台酒股份有限公司董事、董事長人選。

中國 自媒體報導，公開資料顯示，丁雄軍為湖北崇陽人，1974年8月出生，1995年7月參加工作，博士研究生學歷，武漢 大學高分子化學與物理專業畢業。

在中國白酒行業及整個貴州省，除了相關產業的人，知道丁雄軍的人少之甚少，但從他的履歷來看，這名由教師轉崗的政務人士具有豐富的地方治理經驗。

丁雄軍於2001年進入貴州省貴陽市小河區科技局擔任副局長後，11年裡，他一直在貴陽市內多個政府部門擔任要職，並擔任過5年的小河區經貿局局長，讓他對經濟的發展和治理積累了寶貴的經驗。之後，丁雄軍進入貴州省政府，除了2016到2018年到貴州省畢節市擔任過副市長外，其餘時間都在省政府任職。

值得注意的是，雖然是化工專業出身，但丁雄軍並非與酒沒有交集，2017年作為畢節市常務副市長的丁雄軍曾前往畢節市金沙縣相關酒廠視察。

有行業專家認為，丁雄軍不僅是一位知政務、懂經濟、有眼界的學者型官員，對於大陸白酒產業也有一定的了解，由他擔任茅台集團掌門人能夠有力的推動茅台的發展，助力貴州白酒產業形成百花齊放、群雄並舉的新局面。