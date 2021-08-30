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中國娛樂圈整頓分析指4宗罪 收入分配問題居首

中央社／上海30日電
鄭爽（左起）、吳亦凡、霍尊、趙薇等中國藝人紛紛因各種不同的理由遭到官方整頓。（取材自微博、視覺中國）
鄭爽（左起）、吳亦凡、霍尊、趙薇等中國藝人紛紛因各種不同的理由遭到官方整頓。（取材自微博、視覺中國）

中共整頓娛樂圈的行動一波未平一波又起，不但風聲鶴唳，且人人自危。分析認為有跡可循，整頓行動著重4大問題，收入分配、擾亂社會風氣、無序擴張與違反中共意識形態。

中共自今年7月底開始，出手整頓中國娛樂圈，包含吳亦凡、霍尊、鄭爽、趙薇等人紛紛因各種不同的理由遭到官方整頓，趙麗穎、王一博也因為粉絲在社群平台上吵架的問題，遭到官方約談。官媒更撰文批評特定明星逃漏稅、性侵、粉絲互批等亂象是「德不配位」。而重拳整治娛樂圈是「對文藝工作者的引導」。

一時之間，中國娛樂圈內風聲鶴唳，不少藝人深怕受到波及，除了簽署承諾書，承諾當個「德藝雙馨」的藝人，另有些人將社群平台上與「劣跡藝人」的合照、相關貼文刪除，並取消追蹤，藉此明哲保身。

香港01刊發評論認為，雖然中國藝人們人人自危，但這波對於中國娛樂圈的整頓有跡可循，而且目標明確，主要集中在4個問題。

首先，娛樂圈向來存在高片酬，以及社會收入分配不均的問題。范冰冰與鄭爽等人領取高額片酬，卻又想盡辦法逃稅，引發輿論熱議。明星逃稅的事件已經不是八卦，而是收入分配、社會公平正義的問題。

評論稱，在中共中央提到第三次分配的背景之下，這些高收入群體不僅沒有主動作出表率，甚而成為引發階層討論的導火線，因此成為被整頓的罪狀之一。

其次，娛樂圈亂象擾亂社會風氣，在追求八卦的心理作用下，明星出軌、離婚、緋聞相關新聞，長期佔用社會的注意力。不但成為社會輿論的主要討論話題，也影響青少年價值觀判斷，整體社會更因此沉淪在拜金、虛榮、攀比的氛圍中。

第三，資本無序擴張對於娛樂圈造成巨大影響。娛樂圈亂象表面上看來雖是禍起演員，其實更大的問題是背後的資本。演員之間爭奪、比較資源，以及粉絲之間相互攻訐，都是因這些資本把控，評論認為，資本介入不但控制了娛樂圈，更使產業發展存有更高的風險。

最後，部分公眾人物利用在娛樂圈的地位，傳播不符合中共官方意識形態的言論，例如港獨、台獨。評論稱，娛樂圈本是意識混雜的領域，政治立場問題可能並不明顯，卻也存在「精日」（精神上崇拜日本右翼、仇視中國的中國人）、「精美」的情形，因此，網信辦才藉「清朗行動」肅清娛樂圈。

中國 中共 社群

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