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中「雙減」新規：小學低年級無紙筆考試、禁「重點班」

記者羅印冲／綜合報導
中國教育部發布，小學一二年級不進行紙筆考試。（取材自澎湃新聞）
中國教育部發布，小學一二年級不進行紙筆考試。（取材自澎湃新聞）

中國近期力推教育「雙減」（減少作業和校外補習）政策，希望減輕中小學生作業和課外補習負擔，中國教育部今再發布，明確小學一二年級不進行紙筆考試，其他年級由學校每學期組織一次期末考試；嚴格執行均衡編班的法律規定，不得以任何名義設置「重點班」。

據澎湃新聞報導，教育部今天在記者會上指出，為切實降低學生考試壓力，教育部印發了「關於加強義務教育學校考試管理的通知」，明確小學一二年級不進行紙筆考試，其他年級由學校每學期組織一次期末考試。

國中年級從不同學科實際出發，可適當安排一次期中考試。要合理控制考試難度，嚴禁超課標超教學進度命題。要合理運用考試結果，學校期中期末考試實行等級評價。

會上並通報，新學期開學後，義務教育學校要嚴格執行均衡編班的法律規定，不得以任何名義設置「重點班」，切實做到均衡配置師資。嚴格執行教學計畫，不得隨意增減課時、改變難度、調整進度，不得利用課後服務時間講新課。嚴格執行作業管理規定，「嚴禁給家長布置或變相布置作業」，嚴禁要求家長檢查、批改作業，杜絕重複性、懲罰性作業，不得要求學生自批自改作業。

此外，嚴格執行考試管理規定，不得違規組織考試，考試結果不排名、不公布並以適當方式告知家長和學生，不得按考試結果給學生調整分班、排座位、貼標籤。

教育部 中國

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