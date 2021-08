不招維族？中國快時尚品牌Shein調查假招工廣告

一些歐美明星已與Shein展開合作。(Getty Images)

2020年4月至12月期間,在中國 招聘網站上以中國快時尚品牌Shein的名義發布一些廣告。這些招工廣告稱,提供在廣州工廠或倉庫工作的機會,每小時收入約為16元人民幣(約2.47美元),但來自包括維吾爾族在內的少數民族背景人士不得申請。Shein稱未資助或批准這些招工廣告,目前Shein已對以其名義在招聘網站發布「虛假」歧視 性廣告的行為展開調查。

BBC報導,快速發展的Shein在年輕消費者市場上與Boohoo等公司競爭,並與名人和有影響力的人合作以建立其網絡粉絲群體。

Shein公司的一位發言人說,該公司對看到招工廣告使用「違背」其雇傭原則的語言感到「驚訝和擔憂」。

「Shein完全致力於在整個供應鏈 中堅持高勞工標凖,並通過支持國家和國際努力來結束強迫勞動,改善全球供應鏈中工人的生活水平。」他們補充說,Shein對其供應商有嚴格要求,對歧視零容忍。

其招聘公司中智廣州公司也表示將「調查那些冒用我們公司名義發布虛假信息的人」,並讓他們「在法律的最大範圍內承擔責任。」

據報導,Shein正在贏得美國、英國和歐洲年輕購物者的青睞,它生產快銷時尚的速度甚至比許多競爭對手如Boohoo或Asos更快,而且價格往往更便宜。

Shein成立於2008年,依靠中國成千上萬的第三方供應商來生產成批衣服,如果客戶表現良好,它就會再次訂購。

如果你的年齡在30歲以上,你可能沒聽過這家中國公司。但在Instagram和TikTok上卻很難避免看見Shein「大採購」的視頻,用戶在這些平台上試穿和評論該品牌的服裝。

利用從學生群體的「校園大使」到如《切爾西製造》(Made in Chelsea)的喬治亞·託福洛(Georgia Toffolo)或《埃塞克斯的唯一出路》(The Only Way Is Essex)的安柏·特納 (Amber Turner)等真人秀明星這些有影響力的人做推廣,它已積累超過2400萬粉絲。

不過,它的飛速崛起並非沒有問題。

據報導,這家私營公司沒有披露財務數據,並因銷售被稱為「希臘地毯」的穆斯林祈禱墊等物品而受批評,該公司被迫撤回該產品。

它還被指控侵犯版權,並面臨來自馬丁靴(Dr Martens boots)製造商等的訴訟,儘管這家電子零售商否認有任何不當行為,而且今年年末將舉行聽證會。

報導說,其網站此前表示,Shein「自豪地遵守SA8000等國際組織制定的嚴格的公平勞動標凖」。

社會責任標凖(SA8000)是全球道德規範國際標凖,其宗旨是確保供應商所供應的產品,在強迫勞動和童工、健康和安全以及工作時間等方面皆符合社會責任標凖的要求。

但創建該標凖的社會責任國際(SAI)6月曾表示,Shein沒有獲得認證,而且據其所知也從未獲得認證。

此後,Shein公司網站上涉及SA8000的說法已被刪除。