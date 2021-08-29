馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

剛過去的周末特別熱閙，本來很多人還沉浸於「馬失前蹄」、「薇在旦夕」兩個新版成語中，但趙薇已透過在中國 境外使用的社交媒體IG貼相片留言報平安了。但特定的圈子中已在傳新的名單，其中有「立案」的已更新到了第三批，「待查」的則有了幾位大角，另有一批台灣人也熟悉的人進入了「案件梳理」階段。這些名單中，大小角色混雜，甚至還有著名愛國藝人。

但在這些飛動的名單之外，要令人靜下來細品的，則是一位被稱為「內娛女王」者。內娛是內地娛樂圈的意思，近年以之有別於港台，那「女王」其實不是藝人，所以小粉們不認識，但在娛圈中風頭最勁才敢稱女王，她是一個时尚集團的前總裁、時尚 雜誌《時尚芭莎》的總編輯蘇茫，但真正名頭江湖的是她創辦的「芭莎明星慈善夜」，有說電影節也不見得有那夜到的明星齊全。

最新消息，說「女王」剛被禁言，然後就是失聯。於是有人說，起風了，風向變了。

中國的娛樂圈，不論是起是落，都跟中國的經濟緊密相連，所以很多經濟界中名人也踮著腳尖看著娛樂圈。但中國的經濟界，也開始起風了，風向也開始變了。

近日經濟學家向松祚透過網路講他的「向老師新經濟學」，開篇就質問「外國的就是好的？國內一些經濟學者還沒形成一套完全獨立自主的思想體系」。

向松祚曾師從歐元之父蒙代爾，曾留學英國劍橋和美國歌倫比亞大學，也曾在人行深圳分行任職，過去他曾被認定是中國經濟悲觀論者，最近他開始由中國經濟問題，論及要有獨立自主的思想體系了，更進一步思考中國如何才能夠擺脫這樣的被卡脖子的困境。

向松祚一向被視為與體制保持一定距離者，而學者姚洋因身任北京大學國家發展研究院院長，一向被視為發言很國家。姚洋最新的一個訪談，是批評中國的企業家，說很多企業家的思想是停留在19世紀的，停留在「紅頂商人」胡雪巖的時期。

姚洋直言他是講最近提的三次分配，說有些企業就好像被逼著趕緊去捐款，這是一個理解的偏誤，說這樣做還不如實實在在的做一些基層的東西，比如說「你可以提高員工的工資，提高一點工資，我估計花不了很多錢，如幾個億，你捐款100億，那是幾十年員工工資的提升。」

姚洋認為，企業家是不是自己也得檢討一下，包括這一次說要三次分配，有些企業家立馬就趕緊捐款，他是真心的嗎？如果不是真心的就別做。覺得這是把社會風氣帶壞了，而不是帶好了。企業家是掌握權力的，是掌握話語權的，做事社會是看著的。

向松祚、姚洋之外，其實還有不少經濟學家近期都有高論，但有人說越聽越糊塗，不僅自己聽不懂大師們倒底主張什麼，也不能透過大師們的點撥，來看懂經濟大勢，甚至整個中國的發展大勢。

就這種意見，學者圈中還是有人願意點撥一二。其中有人說，要看懂中國經濟，要懂兩大循環、兩大概念，兩大循環就是外循環和內循環；兩個概念則是公平與效率。誰先誰後、誰起誰落，就是中國經濟的變局。

再有問，中國經濟學不是政治經濟學嗎，如何透過政治來把握經濟呢。也有人答說去看兩篇文章，一篇是專門安排新華社在6月6日發出的《社會主義沒有辜負中國》，經濟日報第二天登在頭版頭條；一篇是6月9日中共 中央機關報人民日報頭版刊登的《中國沒有辜負社會主義》。兩篇文章互為響應，都署名 「宣言」，即中共中央央宣傳部理論局代為起草的言論，同時也是中共百年到來之際的宣言。兩篇讀懂，中國政治經濟學就可知一二，辛丑變局，大致可知。