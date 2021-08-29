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四川各地出現強降雨 提前轉移1.1萬餘人

記者羅印冲/即時報導
四川各地出現強降雨，提前轉移1.1萬餘人。環球網
四川各地出現強降雨，提前轉移1.1萬餘人。環球網

中國中央氣象台和四川省氣象台發布暴雨藍色預警。四川省防辦消息，截至29日8時，攀枝花、瀘州、遂寧、雅安、達州、資陽、涼山、甘孜8市（州）共23個縣（市、區）、52個鄉（鎮）共提前轉移避險1085戶、11854人。

據環球網報導，28日到29日，達州、廣安、南充等7市（州）部分地方降暴雨，其中達州市大部、廣安市部分地方降大暴雨，最大為宣漢縣土黃站215毫米。兩日來的強降雨，造成渠江、漢江、雅礱江、長江、嘉陵江、大渡河8條支流9個站點出現超警戒水位。

至29日8時，針對四川省氣象台發布暴雨藍色預警區域，四川省防辦24小時加密調度，提示當地相關部門，密切關注雨情水情發展變化趨勢，做好暴雨防範應對準備。

攀枝花、南充、內江、廣安、宜賓、樂山、遂寧、巴中、達州、資陽、甘孜11市（州）共調度69個縣、358個鄉鎮，對強降雨區域34個縣級政府、168個部門、1242個防汛責任人、2020個災害信息員等在崗履職情況進行電話抽查和提醒提示。

其中達州市、廣安市派出2個工作組8人。雨情較為嚴重的達州市28日啟動三級防汛應急響應。針對降雨導致的江河支流超警戒，四川省防辦對相關市州防辦進行電話調度，截至目前未發現災情。

28日，達州市8個縣（市、區）、102個鄉受災，緊急避險轉移7992人，緊急轉移安置748人，無人員傷亡。至29日8時，雅安、達州、甘孜3市（州）共投入搶險救援力量51支、324人，專業裝備26台套。

暴雨 中國 工作

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