中國補教業接連倒閉 學生貸款買課程…如今只剩債務

圖為7月28日北京一間課後輔導班下課後，許多家長等著接孩子。（Getty Images）

中國補教業在雙減政策之下，接連傳出倒閉，不少學生求償無門。然而除了錢拿不回來之外，有人在機構與銀行慫恿下，辦教育 貸支付學費，課沒上到卻欠下債務。

在中國官方祭出「雙減」政策下，著名的連鎖培訓機構「華爾街 英語」日前宣布破產。隨後，中國各地接連傳出教育機構無預警倒閉，其中不乏知名企業。

財經自媒體深燃的微信公眾號發布一篇報導，內文指出，在這波倒閉潮中，有一群學生為了繳納高額學費，因此接受了教育機構、銀行的「建議」辦理教育貸，借錢繳學費。然而現在補習班倒了，不但錢拿不回來，貸款 來的錢卻要花上好幾年才能還完。

報導引述一名華爾街英語的學生親身經歷，自2017年背上華爾街英語的教育貸以後，她已被拖入「以貸養貸」的深淵長達4年。

她回憶，當時業務人員以各種話術洗腦，勸說她報課，當她聽到高額學費準備打退堂鼓時，財務人員隨即介入，以「公司跟金融機構有合作，可以辦理分期付款」，隨後她就「被貸款」，開始了無盡的還款深淵。

她提到，當時每個月要還人民幣2000元（約311美元），然而工作一個月收入才人民幣3000多元，扣掉房租與生活費，根本還不了貸款，只好開始在各種網貸平台借錢，以債養債，最多的時候，每個月要還6000 多元。直到今年6月，才在親友的幫助下，還完所有欠款。

不過錢剛還完，華爾街英語忽然傳出倒閉，她還有價值2.6萬元（約4046美元）的課沒有上。

報導說，由於合約簽署的對象是金融機構而非教育機構，因此即便教育機構因故無法提供所承諾的服務，學生們仍需持續償還積欠銀行的貸款。

報導引述教育業研究及投資企業「多鯨資本」聯合創辦人姚玉飛觀察，雙減政策執行後，變相斷了教育貸在義務教育這個領域的市場，然而政策並未規範職業教育、成人教育以及素質教育，因此在成人教育領域，教育貸依然不會停。

他坦言，教育貸屬於消費貸款的一種，只要不涉及高利貸、詐騙，就跟一般貸款無異，因此消費者能做的是理解風險後理智消費。