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禁止術前術後對比照 中國擬規範醫美產業

中央社／台北29日電
圖為一間中國醫美診所廣告的「精靈耳整形」，左為術前，右為術後。（取材自極目新聞）
圖為一間中國醫美診所廣告的「精靈耳整形」，左為術前，右為術後。（取材自極目新聞）

中國市場監管總局27日公布徵求意見稿，要求醫美產業不得「製造容貌焦慮」，也不可將術前術後對比作為廣告招徠客戶。

每日經濟新聞報導，中國市場監管總局網站27日消息，為提升醫療美容廣告監管規則的科學性、規範性，維護消費者合法權益，市場監管總局依照相關法律法規規章規定，研究起草「醫療美容廣告執法指南（徵求意見稿）」，現向社會公開徵求意見。

徵求意見稿中規定，市場監管部門將依法對多種醫療美容廣告亂象予以重點打擊，包括將容貌不佳與負面特質做關聯，製造「容貌焦慮」，或者宣傳保證診療效果、術前術後對比、廣告代言人、置入性行銷等。

此外，若於醫療美容廣告中出現身分屬實的衛生技術人員、醫療教育科研機構及其人員，就應認定為使用醫生或者專業人士為醫療廣告代言的違法廣告行為。

對衛生技術人員、醫療教育科研人員的專訪、專題報導中出現有關醫療美容機構的地址、聯繫方式等內容的，應認定為以介紹健康、養生知識、人物專訪、新聞報導等形式變相發布醫療美容廣告。

今年6月10日，中國國家衛生健康委、市場監管總局等8部委才聯合印發「打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案」。官方整治力道日漸加大，財經平台「同花順數據」顯示，醫美概念指數自今年6月初創下新高後，至今已累計下跌25%。

不過，醫美龐大的市場並沒有因此縮減。報導引述中信建投證券研報指出，2024年中國醫美市場規模仍有望突破人民幣3000億元，綜合對比國內外醫美滲透率和消費金額等指標，中長期看，中國醫美行業仍有5倍以上成長空間。

而太平洋證券之前則將醫美市場規模破3000億的時間提前到2023年，預計2023中國醫美市場規模將拓展至3115億元。

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