我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴林研究：AZ預防住院和死亡優於BNT 這款最差

喀布爾殉職13美軍回家了 拜登有意親自迎接

中國三孩政策落地 雲南將停發「獨生子女父母光榮證」

中央社／上海29日電
「獨生子女父母光榮證」。（取材自微博）
「獨生子女父母光榮證」。（取材自微博）

為了刺激人口成長，中國大力推動三孩政策，與此同時，過去一胎化政策下被視為榮耀的「獨生子女父母光榮證」也逐漸走入歷史。雲南省近日宣布，明年起不再受理申請。

中國13屆全國人大常委會第30次會議20日通過修正人口與計劃生育法，正式開放一對夫妻可生育3個子女，三孩政策從此獲得法律依據。條文並宣示，國家將採取支持措施減輕負擔。

在中央正式宣布後，中國多省陸續提出相對應的措施響應。

據雲南日報、澎湃新聞報導，雲南省宣布從27日起，正式受理三孩夫妻辦理「生育服務證」登記，只要在雲南省依法登記結婚的夫妻，於今年5月31日後若懷孕、生下第三胎，第三個孩子將視為政策內生育，可申請相關證件。

此外，在過渡時期，雲南省境內人口較少的民族、邊境少數民族、病殘兒家庭若再生育，不需要進行審批，按三孩生育政策相關規定進行。

報導提到，雲南省宣布三孩政策落地同時，行之有年的「獨生子女父母光榮證」將於今年年底停止受理申請，未來僅接受補發。

根據公開資訊，「獨生子女父母光榮證」是中國計畫生育下的一項制度，對於「向國家承諾只生一胎的父母」授予的書面證明文件，獲得這項證書的家庭可依戶籍所在地政府規定，享有不同補助，例如教育補助、生活津貼、退休補助等。

據報導，雲南省於今年12月31日以後將不再受理新辦「獨生子女父母光榮證」業務，此外，若要趕上「末班車」的獨生子女父母，小孩必須在2015年12月31日前出生，才符合辦理資格。明年起，雲南省只接受補發申請。

雲南省並非第一個喊停這項制度的省分。2016年中國開始施行「兩孩政策」時，北京、四川等多個省、市即宣布不再辦理「獨生子女父母光榮證」。隨後，青海省、河北省在2018年、2019年陸續宣布停止受理與發放這份文件。

中國 邊境 北京

上一則

點名鄭爽、吳亦凡 中國官媒重批流量明星「德不配位」

延伸閱讀

錯把油門當煞車 她「暴衝飛出」把駕訓班圍牆撞破大洞

錯把油門當煞車 她「暴衝飛出」把駕訓班圍牆撞破大洞
人口普查助少數族裔爭權益 少數族裔媒體服務座談

人口普查助少數族裔爭權益 少數族裔媒體服務座談
2020年人口普查 闡明了國家種族和族裔的構成

2020年人口普查 闡明了國家種族和族裔的構成
美純亞裔人口 十年增35.5% 白人和亞裔混血增65.8%

美純亞裔人口 十年增35.5% 白人和亞裔混血增65.8%

熱門新聞

女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
「Nature」文章截圖，紅框處為郝治偉的名字。（取材自澎湃新聞）

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

2021-08-25 13:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗