點名鄭爽、吳亦凡 中國官媒重批流量明星「德不配位」

鄭爽爆代孕棄養，又捲入陰陽合同醜聞。（取材自微博）

中國 近期強力整頓演藝圈，由中共中央紀律檢查委員會、中國國家監察委員會主管的《中國紀檢監察報》28日發文痛批多名流量明星「失德失範」、「德不配位」，為青少年帶來惡劣影響。文章稱，中國相關部門近期重拳整治亂象，是對文藝工作 者的引導，也是對文娛事業健康發展的保護。

中國紀檢監察報稱，近來，中國娛樂圈負面新聞不斷。報導引述中國傳媒大學媒介與公共事務研究院副院長鄶穎波的說法指出，對於成長發育中的青少年來說，「飯圈」（網路用語，指明星粉絲群）倡導的一些錯誤世界觀、人生觀和價值觀，如任由資本、流量加以放大，將對青少年未來的人生和社會風氣產生巨大的破壞力。

文章表示，今年8月以來，除鄭爽 偷逃稅受到嚴懲外，還有多名流量明星「失德失範」被曝光，包括頂流明星吳亦凡因涉嫌強姦罪被逮捕、流量演員張哲瀚因「打卡」靖國神社等惡劣行為被行業抵制等。

中國紀檢監察報批評，流量明星「德不配位」，給整個行業帶來負面效應，更給以青少年群體為主的「飯圈」帶來惡劣影響，一些「飯圈」扭曲成為充斥歪風邪氣的「怪圈」：謾罵互撕、挑動對立、刷量控評，斥巨資對明星進行「愛的供養」，甚至試圖集資營救涉嫌強姦罪的偶像。

報導還點名，女明星鄭爽「偷逃稅」、「陰陽合同」、「天價片酬」，不僅違反法律法規、擾亂行業秩序，更衝擊社會公平正義底線；藝人趙麗穎與王一博的粉絲在網上相互謾罵、惡意炒作，也造成惡劣影響。

文章稱，「文藝是鑄造靈魂的工程」，中國相關部門近期重拳整治亂象，「是對文藝工作者的引導，也是對文娛事業健康發展的保護」。

據統計，中國網路用戶已達到10.11億。廣西大學馬克思主義學院教授許素菊強調，因此，各方面更要重拳整治網路亂象，「弘揚積極健康、向上向善的網路文化，用社會主義核心價值觀和人類優秀文明成果滋養人心、滋養社會」。

許素菊說，「只有正能量充沛、主旋律高昂，才能構築讓億萬民眾放心安心的精神家園。」

另外，《人民日報》27日發表評論文章稱，演藝從業者應樹立正確三觀，應積極承擔社會責任。「文藝是鑄造靈魂的工程，文藝工作者是靈魂的工程師。」如果說好的作品能夠啟迪思想、溫潤心靈、陶冶人生，那麼德藝雙馨的演藝從業者同樣能夠起到示範作用，壯大社會的正能量。從這個角度看，加強演藝人員的教育管理，有其必要；打造健康向上的行業風氣，意義深遠。

想走演藝這條道路，就得時刻繃緊法治弦，守住道德底線，常懷律己之心，常修演藝之德。否則一旦觸碰法律和道德的紅線，也就到了演藝之路的「終點線」！