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中國新冠疫情近尾聲？單日新增1例本土確診

記者林則宏／即時報導
中國已有超過63%的民眾完成新冠疫苗全程接種，7月下旬爆發的這波本土疫情也已接近尾聲。圖為江蘇省南京市一處疫苗集中接種點。中新社
中國已有超過63%的民眾完成新冠疫苗全程接種，7月下旬爆發的這波本土疫情也已接近尾聲。圖為江蘇省南京市一處疫苗集中接種點。中新社

根據中國國家衛健委通報，8月27日中國報告新增新冠肺炎確診病例21例，其中境外輸入病例20例，本土病例1例。當天本土確診病例在雲南，26日在集中隔離點核酸檢測結果為陽性，27日被診斷為新冠肺炎確診病例（普通型）。

截至8月27日，中國現有確診病例1,345例，其中重症病例10例，目前尚在醫學觀察的密切接觸者也已降至2萬5,805人。

中國國家衛健委新聞發言人米鋒在27日下午舉行的記者會上表示，中國本輪疫情已得到有效控制。此外，截至8月26日，全國累計報告接種新冠病毒疫苗超過20億劑次，完成全程接種的人數8億8,943.9萬人。

亦即中國完成新冠疫苗全程接種的民眾，已超過總人口的63%。

國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，截至8月26日24時，在這波曾發生疫情的50個城市中，已有45個城市超過5天無新增感染者報告。全國疫情總體呈下降趨勢，風險總體可控，全國層面發生大規模疫情的風險得到有效遏制。

總結此次防疫經驗，吳良有指出，下一步，中國將從嚴從緊落實「外防輸入」措施要求。嚴格落實入境人員閉環管理（封閉式管理）、入境相關物品和環境消毒，加強口岸從業人員等高風險從業人員封閉管理，緊盯口岸、集中隔離點、定點醫療機構等疫情輸入高風險場所，建立常態化風險排查機制。

中國 疫情 疫苗

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