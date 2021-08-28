美公布新冠溯源報告 中示警：恐引發新一輪仇亞暴力

美國情報機構的新冠溯源報告，並未確定病毒來源，認為實驗室外洩和動物傳染人類都有可能。圖為早期病例集中爆發的武漢華南海鮮批發市場。(Getty Images)

美國 周五公布新冠病毒溯源調查報告後，中國 駐美國大使館28日發布聲明，提醒在美國的中國公民加強安全防範，警惕因此而引發的新一輪針對亞裔 的歧視和暴力。

美國之音報導，根據27日公布由拜登下令進行的情報審議結果，美國情報機構在新冠病毒來源問題上仍然存在分歧，但他們相信中國領導人在這場全球大流行病開始前並不知道這一病毒。

報導稱，根據一份解密總結，美國情報界中的四家機構以低度信心表示，病毒最初是由動物傳染給人類。第五家機構以中度信心相信，首起人類感染與一家實驗室有關。分析人士不認為該病毒是作為生物武器而研發的，而且多數機構相信病毒沒有被基因改造。

美國國家情報總監辦公室27日在一項聲明中稱，中國繼續阻礙全球調查，抵制分享信息，並責怪包括美國在內的其他國家。該辦公室說，就病毒起源達成結論可能必須要有中國的合作。

中國駐美國使館28日先就美國發布的新冠病毒溯源報告發表聲明，批評該報告誣蔑中方阻撓國際調查、拒絕共享信息並指責他國。聲明稱，這份報告是美國由情報部門主導杜撰的，毫無科學性和可信度可言。

隨後，中國駐美國大使館再發表另一份聲明指出，美國政府通過情報機構搞所謂溯源報告，妄圖對中國進行「有罪推定」，是為了推卸自身抗疫失敗責任、向中國甩鍋推責。美方這種做法將對美國民眾形成不良引導，引發新一輪針對亞裔的歧視和暴力。

為此，中國駐美大使館「鄭重提醒廣大在美中國公民務必加強安全防範，警惕針對亞裔的歧視和暴力」。

聲明提醒中國公民，若遭遇此類情況務必保持冷靜，盡量避免發生口角和肢體衝突，確保自身安全。如遇暴力行為和安全威脅，應立即撥打美國報警求助電話，或請求他人協助報警，並及時向校方、雇傭方反映和尋求幫助，要求依法依規公正處理。