我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美公布新冠溯源報告 中示警：恐引發新一輪仇亞暴力

53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

美公布新冠溯源報告 中示警：恐引發新一輪仇亞暴力

記者林則宏／綜合報導
美國情報機構的新冠溯源報告，並未確定病毒來源，認為實驗室外洩和動物傳染人類都有可能。圖為早期病例集中爆發的武漢華南海鮮批發市場。(Getty Images)
美國情報機構的新冠溯源報告，並未確定病毒來源，認為實驗室外洩和動物傳染人類都有可能。圖為早期病例集中爆發的武漢華南海鮮批發市場。(Getty Images)

美國周五公布新冠病毒溯源調查報告後，中國駐美國大使館28日發布聲明，提醒在美國的中國公民加強安全防範，警惕因此而引發的新一輪針對亞裔的歧視和暴力。

美國之音報導，根據27日公布由拜登下令進行的情報審議結果，美國情報機構在新冠病毒來源問題上仍然存在分歧，但他們相信中國領導人在這場全球大流行病開始前並不知道這一病毒。

報導稱，根據一份解密總結，美國情報界中的四家機構以低度信心表示，病毒最初是由動物傳染給人類。第五家機構以中度信心相信，首起人類感染與一家實驗室有關。分析人士不認為該病毒是作為生物武器而研發的，而且多數機構相信病毒沒有被基因改造。

美國國家情報總監辦公室27日在一項聲明中稱，中國繼續阻礙全球調查，抵制分享信息，並責怪包括美國在內的其他國家。該辦公室說，就病毒起源達成結論可能必須要有中國的合作。

中國駐美國使館28日先就美國發布的新冠病毒溯源報告發表聲明，批評該報告誣蔑中方阻撓國際調查、拒絕共享信息並指責他國。聲明稱，這份報告是美國由情報部門主導杜撰的，毫無科學性和可信度可言。

隨後，中國駐美國大使館再發表另一份聲明指出，美國政府通過情報機構搞所謂溯源報告，妄圖對中國進行「有罪推定」，是為了推卸自身抗疫失敗責任、向中國甩鍋推責。美方這種做法將對美國民眾形成不良引導，引發新一輪針對亞裔的歧視和暴力。

為此，中國駐美大使館「鄭重提醒廣大在美中國公民務必加強安全防範，警惕針對亞裔的歧視和暴力」。

聲明提醒中國公民，若遭遇此類情況務必保持冷靜，盡量避免發生口角和肢體衝突，確保自身安全。如遇暴力行為和安全威脅，應立即撥打美國報警求助電話，或請求他人協助報警，並及時向校方、雇傭方反映和尋求幫助，要求依法依規公正處理。

美國 中國 亞裔

上一則

觀察站／如果各說各話 美中峰會不開也罷

下一則

中國前財長金人慶家中失火 搶救無效身亡

延伸閱讀

撤軍或派軍追捕ISIS-K？黑暗過後 拜登臨復仇抉擇

撤軍或派軍追捕ISIS-K？黑暗過後 拜登臨復仇抉擇
返美華生：上網課大學還不如病死美國

返美華生：上網課大學還不如病死美國
新冠溯源無結論 美批中不配合 拜登：未獲答案不罷休

新冠溯源無結論 美批中不配合 拜登：未獲答案不罷休
第七艦隊再通過台海 美智庫民調：美近5成支持派兵護台

第七艦隊再通過台海 美智庫民調：美近5成支持派兵護台

熱門新聞

女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
「Nature」文章截圖，紅框處為郝治偉的名字。（取材自澎湃新聞）

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

2021-08-25 13:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診