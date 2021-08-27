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案情不單純 趙薇被封殺 傳捲入馬雲政治整肅

記者蔡敏姿／即時報導
趙薇突然被列入「劣跡藝人名單」，外界推測，可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里巴巴創辦人馬雲有關係。(取材自香港經濟日報)
趙薇突然被列入「劣跡藝人名單」，外界推測，可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里巴巴創辦人馬雲有關係。(取材自香港經濟日報)

中國娛樂圈掀起整頓風，一線女星趙薇竟被列入「劣跡藝人名單」，多項作品被多平台除名，並接連退出多家公司實控人。外界猜測，趙薇可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里巴巴創辦人馬雲有關係。

網易報導，企查查數據顯示，趙薇存在股權凍結、證券虛假陳述責任糾紛等多項風險。目前其名下共有企業14家，在業存續8家、註銷2家、吊銷4家。其中，北京普林賽斯文化傳播有限責任公司為趙薇旗下演出經紀公司，簽約藝人包括近期備受爭議的張哲瀚等。

趙薇曾登上「2018胡潤全球白手起家女富豪榜」排第100位，身家人民幣63億元。這位占據資本圈、娛樂圈昔日紅人瘋狂拋售股權套現滅火時，趙薇也正在從螞蟻集團股東名單中悄悄退出。

香港經濟日報報導，2014年底，趙薇夫婦斥資約人民幣25億元，對「密友」馬雲的投資，買入阿里影業9.18%已發行股本，成為公司第二大股東，2015年4月，阿里影業大漲，趙薇夫婦獲利港幣44億元；一個月後，趙薇夫婦減持部分阿里影業的股票，套現近港幣10億元。這筆投資也是「娛樂圈女股神」最出名的戰績之一。

同年，《近觀馬雲》一書出版，12位馬雲身邊人中，趙薇赫然在列，共同撰稿人還包括史玉柱、江南春、劉永好、沈南鵬、郭廣昌等企業大佬。

然而，風光不到兩年，2016年，趙薇夫婦被證監會罰禁入市場五年，原因是其試圖用人民幣6000萬元撬動人民幣30億元，「蛇吞象」收購萬家文化近30%的股權。此後這對受爭議的夫婦運勢一路下行，多次傳出債務糾紛、股權凍結等消息。

2017年底，馬雲首次澄清和趙薇的關係，「和趙薇不過近兩三年才認識，加起來見面沒超過十次，其中大概至少五次還是因為公益活動在一起。」

馬雲自螞蟻集團上市失敗後作風低調，主要在慈善活動才現身。外界屢揣測不同監管調查對象是否與馬雲本人有關，包括近期「墮馬」受查的杭州市委書記周江勇，也被外界重提他在任期間，曾力挺馬雲阿里巴巴。流亡美國的中國富商郭文貴曾爆料，馬雲涉入中國國家主席習近平和江澤民系統的鬥爭之中。

趙薇 馬雲 中國

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