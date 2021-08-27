揚州新增1例本土新冠確診 前10次核酸檢測都是陰性

圖為揚州日前為民眾進行核酸檢測。自7月底傳出本土疫情以來，揚州重點地區民眾已經進行過十餘次核酸檢測。新華社

Delta病毒隱匿性有多高？中國 26日新增2例本土新冠確診病例，其中在江蘇揚州的1例確診者，前10次核酸檢測 都是陰性，直到25日第11次核酸檢測才呈陽性，並於26日被確診為新冠肺炎。

據新華網報導，揚州市衛健委副主任尹成雷在27日上午舉行的疫情 防控記者會中表示，這名新增病例雖然做了很多次核酸檢測才發現，但也正是因為保持頻次地去篩查，揚州市民也積極配合，才能主動發現這宗病例，及時送治就醫，讓揚州更加精準地確定較小範圍的風險人群。

通過對病例流行病學調查，揚州已排查出的151名密切接觸者和次密切接觸者，均已按有關規定進行隔離管控。這151人目前第二輪核酸檢測結果均為陰性。

而在26日送檢的93份確診病例相關場所的物品、環境樣本中，共檢出2份陽性樣本，均為家中物品樣本，揚州已對相關場所進行全面消毒。

根據揚州市衛健委通報，這名新增確診病例於本月5日、7日、9日、11日、12日、14日、15日、16日、17日、22日先後進行過10次核酸檢測，結果均為陰性。

這宗確診病例的出現也讓揚州決定，27日6時30分起，再度展開大規模核酸檢測，此次檢測的總目標人群約130萬人。