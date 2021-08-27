投資鄭爽「倩女幽魂」A股上市公司「北京文化」也被罰

鄭爽今年初因陷入「代孕棄養」風暴，慘遭全面封殺，其參與演出的戲劇《倩女幽魂》如今也被禁演，導致投資方上市公司「北京文化」慘賠。（取材自微博）

繼互聯網企業後，演藝圈儼然成為中國 官方當前重點整治的行業。中國藝人鄭爽因偷逃稅遭重罰2.99億人民幣（約4613萬美元），其參與演出的電視劇「倩女幽魂」也被官方要求禁播。中國證監會27日則公告，投資 製作「倩女幽魂」的「北京 京西文化旅遊股份有限公司」財務造假，對該公司多人做出行政處罰。

中國證監會官網發布的消息指出，2020年12月，證監會依法對北京京西文化旅遊股份有限公司（簡稱「北京文化」）涉嫌信息披露違法行為立案調查。

中國證監會稱，經查，北京文化子公司北京世紀夥伴文化傳媒有限公司在2018年虛假轉讓「倩女幽魂」和「大宋宮詞」兩部電視劇的項目投資份額收益權，虛增收入人民幣4.6億元，虛增凈利潤人民幣1.91億元，2018年年度報告存在虛假記載。

為此，中國證監會已於近日對北京文化下發行政處罰和市場禁入事先告知書，擬依法對公司及董事長宋歌、董事張雲龍等17名當事人予以行政處罰，並對時任副董事長婁曉曦採取證券市場禁入措施。

中國證監會並表示，財務造假和虛假信息披露嚴重侵蝕市場誠信基礎，嚴重損害投資者合法權益，始終是證監會監管執法打擊的重點。

北京文化為A股上市公司，於1998年在深圳交易所上市，出品過「我不是潘金蓮」、「戰狼2」、「芳華」、「我不是藥神」、「流浪地球」、「你好，李煥英」 等多部影片。

遭中國證監會點名的其中一檔電視劇「大宋宮詞」，是由李少紅執導，劉濤、周渝民、歸亞蕾、趙文瑄等人參與演出。該劇今年3月在愛奇藝、騰訊視頻和優酷視頻聯合播出。

中國國家稅務總局27日宣布，堅決支持稅務部門對鄭爽偷逃稅案件的處理決定，並要求停播鄭爽已參與製作的節目，不得播出「倩女幽魂」，也不得再邀請鄭爽參與製作節目。

國家廣電總局這項決定，無疑將讓投資製作「倩女幽魂」北京文化慘賠。

據中新經緯報導，北京文化24日晚間發布的半年報顯示，公司上半年虧損約人民幣4,506萬元。但受電影項目收入確認周期影響，包括相當賣座的電影「你好，李煥英」等影視作品尚未計入北京文化上半年業績。