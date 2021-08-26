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周江勇落馬 螞蟻人脈全揭露

特派記者賴錦宏／北京報導
杭州市委書記周江勇日前涉嚴重違紀違法被查。圖為2019年周江勇（前排左）赴阿里巴巴總部，馬雲（前排右）陪同。圖／翻攝自杭州網微博
杭州市委書記周江勇日前涉嚴重違紀違法被查。圖為2019年周江勇（前排左）赴阿里巴巴總部，馬雲（前排右）陪同。圖／翻攝自杭州網微博

杭州市委書記周江勇日前落馬，震盪浙江官場。中國官媒人民日報旗下「中國經濟周刊」，26日揭露周江勇及其家族建立的商業版圖，包括周江勇夫妻、弟弟周健勇及親族周文勇的政商關係，以及利用權力發跡的過程。其中引人注目的是，周健勇合資的主要對象是阿里旗下的螞蟻集團。

報導引述寧波一家農商行人士透露，周江勇的妻子是寧波這家農商行的黨委副書記、監事長。「就是掛個職，平時很少來，每年獲利幾千萬元人民幣」，銀行職工對此義憤填膺，「舉報信就像雪花片一樣」。

報導指出，周文勇與周健勇是生意上的合作夥伴。周文勇一共參股、控股13家企業，涉獵機電、能源、石油化工、汽車銷售、投資、擔保等領域，主要集中在寧波鄞州區和海曙區。這些都是周江勇曾主政之地。

周健勇是周江勇的弟弟，表面上是上海理工大學副教授。但他更是商人，是寧波永潤等4家公司的股東，涉足石油化工、捷運支付、大數據領域。多年來，周健勇與周文勇密切合作，今年1月，在寧波鄞州區科技局的推薦下，兩人合作的寧波永潤還獲得了軟銀中國創投公司8千萬元人民幣創投基金。

周健勇2017年創立「優城聯合信息技術發展有限公司」，還成為阿里巴巴、騰訊、銀聯等巨頭的戰略合作及技術合作夥伴。2019年3月，由螞蟻集團全資持股的「上海雲鑫創業投資公司」，入股優城聯合，成為第二大股東，持股比重達14.28%。

優城聯合近年拓展到寧波、溫州、徐州3地。2019年11月，又投資創立了「杭鐵優城（浙江）科技有限公司」，持股比重達55%，杭州地鐵集團31.5%，而前述的上海雲鑫創投則持股13.5%成為第3大股東。此時，周江勇已擔任杭州市委書記一年多。

報導指出，周江勇家族的政商關係網，隨著7月間周文勇被拘留調查而瓦解。周健勇日前在山東被捕，周江勇的姐姐也被有關部門控制。

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