中國商務部重申 中美經貿團隊保持正常溝通

中國商務部新聞發言人高峰。（取自中國商務部官網）

中國 商務部新聞發言人高峰26日下午在例行記者會上，在被問及有關中美經貿磋商進程時表示，「中美經貿團隊保持著正常溝通」。高峰在本月19日記者會中，回答關於中美經貿關係進展時也是說，「中美在經貿領域保持著正常溝通」。

根據美國 貿易代表辦公室（USTR）網站24日消息，美國貿易代表戴琦當日與美國商會中國中心顧問委員會（U.S. Chamber China Center Advisory Board）以及美中貿易全國委員會（US-China Business Council）高層舉行視訊會議，討論美中貿易問題。

戴琦表示，拜登政府和美國貿易代表辦公室正對美中貿易政策進行全面評估。戴琦承認，美國與中國貿易關係的重大意義，並強調將對此進行全面戰略評估，以制定具彈性的貿易政策。

但戴琦同時指出，美國貿易代表辦公室致力於處理「中國不公平的貿易政策和非市場行為」，她認為這損害了美國企業和工人利益。

美國總統拜登上任迄今已七個月，但對於是否繼續維持川普政府時期對中國實施的關稅 政策仍未做出明確表態。

包括美國全國商會在內30多個來自零售商、晶片製造商、農場主等美國商業團體，本月5日曾連袂表態稱，繼續對中國商品徵收關稅將拖累美國經濟。

高峰在26日的記者會上表示，今年前七個月，中美雙邊貨物貿易額年比增長40%。其中，中國自美進口增長50.4%，對美出口增長36.9%。

高峰說，這充分表明中美兩國經濟具有高度互補性，雙方經貿合作符合兩國和兩國人民的利益。他強調，中方始終認為，美方加徵關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界經濟恢復。