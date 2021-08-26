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中國商務部重申 中美經貿團隊保持正常溝通

記者林則宏／即時報導
中國商務部新聞發言人高峰。（取自中國商務部官網）
中國商務部新聞發言人高峰。（取自中國商務部官網）

中國商務部新聞發言人高峰26日下午在例行記者會上，在被問及有關中美經貿磋商進程時表示，「中美經貿團隊保持著正常溝通」。高峰在本月19日記者會中，回答關於中美經貿關係進展時也是說，「中美在經貿領域保持著正常溝通」。

根據美國貿易代表辦公室（USTR）網站24日消息，美國貿易代表戴琦當日與美國商會中國中心顧問委員會（U.S. Chamber China Center Advisory Board）以及美中貿易全國委員會（US-China Business Council）高層舉行視訊會議，討論美中貿易問題。

戴琦表示，拜登政府和美國貿易代表辦公室正對美中貿易政策進行全面評估。戴琦承認，美國與中國貿易關係的重大意義，並強調將對此進行全面戰略評估，以制定具彈性的貿易政策。

但戴琦同時指出，美國貿易代表辦公室致力於處理「中國不公平的貿易政策和非市場行為」，她認為這損害了美國企業和工人利益。

美國總統拜登上任迄今已七個月，但對於是否繼續維持川普政府時期對中國實施的關稅政策仍未做出明確表態。

包括美國全國商會在內30多個來自零售商、晶片製造商、農場主等美國商業團體，本月5日曾連袂表態稱，繼續對中國商品徵收關稅將拖累美國經濟。

高峰在26日的記者會上表示，今年前七個月，中美雙邊貨物貿易額年比增長40%。其中，中國自美進口增長50.4%，對美出口增長36.9%。

高峰說，這充分表明中美兩國經濟具有高度互補性，雙方經貿合作符合兩國和兩國人民的利益。他強調，中方始終認為，美方加徵關稅不利於中國，不利於美國，也不利於世界經濟恢復。

美國 中國 關稅

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