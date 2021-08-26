孟晚舟被捕滿千日 中嗆美加：不接受任何政治脅迫

華為創辦人任正非之女、公司副董事長兼財務長孟晚舟，涉嫌違反美國出口管制向伊朗出售「敏感科技」，並「以假帳資料掩護」而被捕。引發涉及中、美、加三國的司法、政治、外交事件。路透

針對孟晚舟 被加拿大理拘押已滿1000天，中國 外交部發言人汪文斌26日表示，這是一起政治事件，本質是美國 一手策畫、加拿大幫凶實施的針對中國公民的政治迫害，是對中企的蓄意打壓。中方絕不接受任何形式的政治脅迫。

澎湃新聞報導，汪文斌表示，美加一再用法律條款為其迫害中國公民的行徑辯護開脫，但國際社會都清楚，美加所講的法律不過是用於美國的巧取豪奪，打壓異己，謀取私利的工具而已，毫無公正性、正當性可言。

汪文斌指出，加方無視美方的政治圖謀，以及孟晚舟女士沒有違反任何加拿大法律這一事實，無理非法拘押孟晚舟長達1000天，淪為美方對中國公民實施政治迫害的幫凶。試問加方還有沒有是非觀？加方為美國火中取栗的做法，損人不利己。

汪文斌強調，中方絕不接受任何形式的政治脅迫和濫用司法行為，絕不允許中國公民成為別國政治迫害的犧牲品。嚴正敦促加方正視中國政府和廣大民眾的正義呼聲，立即糾正錯誤，釋放孟晚舟，並讓她平安回國。

孟晚舟事件始於2018年12月1日加拿大警方應美國政府司法互助，要求逮捕在溫哥華轉機的華為創辦人任正非之女、公司副董事長兼財務長孟晚舟，引發涉及中、美、加三國的司法、政治、外交事件。

孟晚舟被捕的理由，因華為涉嫌違反美國出口管制向伊朗出售「敏感科技」，並「以假帳資料掩護」而被捕。她一直抗拒引渡請求。美國檢察官聲稱，孟晚舟對滙豐控股（HSBC）謊報華為在伊朗的營運情況，以規避美國對伊朗的貿易制裁。