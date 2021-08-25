中國「雙減」政策 北京關63家補習班 補教業恐現倒閉潮

「雙減政策」下，中國補教業邁入寒冬，可能出現倒閉潮。圖為北京一名青少年路過大門緊閉的知名補習班高思教育。（路透）

中國 近期力推教育 「雙減」（減少作業和校外補習）政策，北京 今年以來已對補教機構罰款逾1500萬元人民幣，並關停63家無證補教機構。港媒引述業界預測，9月上旬，中國將有大量補習班倒閉。

北京市場監管綜合執法總隊副總隊長賀捷昨指出，今年以來，北京已檢查補教機構萬餘次，處罰172件，罰款共計1534.54萬元人民幣，責令63家無證補教機構停止辦學。

在資本加持下，近年中國補教業興盛，家長和孩子被迫「內捲」（惡性競爭導致虛耗），教育行業亂象頻發。7月24日，中國官方發出通知，要求各地減輕義務教育階段學生作業和校外培訓負擔。「雙減」政策落地，引發行業地震。

中國補教業在今年暑期迎來「寒冬」。雙減政策發布後，中國教育類上市公司年內市值蒸發超過千億元人民幣。新東方─S、新東方在線在港股重挫逾三成，思考樂教育、天立教育等也超跌。

連中國著名連鎖補教機構「華爾街英語」也陷破產危機。香港01引述業界預測，9月1日到10日，會有一大批補習班倒閉，先前還抱一絲希望的業者會發現，雖然開學了，補習班卻收不到錢。

業者和家長表示，九月確實是新季度收費，政策出爐後，對已交補習費但未完結的課程，會協調退費或是另作安排。此外，已有補習班在倒閉或討論轉型中，從業人員也在討論轉換跑道。

據觀察者網報導，對補教機構來說，轉型幾乎已成必然，素質教育、成人職業教育、與學校合作成為主要選項。