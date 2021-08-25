吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

藝人周冬雨(右)與杜江宣讀倡議書。圖／中國藝術報

「吳亦凡事件」之後，中國 藝文界昨日舉行一場文藝工作 者座談會，發布倡議，指娛樂圈出現「『飯圈文化』、『娘泡形象』、喧囂一時，畸形審美影響惡劣，社會震驚、人民不滿」。

據中國青年報報導，這場座談會的名稱為「修身守正 立心鑄魂——中國文聯文藝工作者職業道德和行風建設工作座談會」在北京 舉行。

報導稱，會議針對飯圈文化、頂流現象等和近期文藝界及娛樂圈集中出現的違法失德現象開展座談交流，表達了對堅決處置違法失德問題、治理不良粉絲文化亂象等涉及行風建設、行業引領等方面工作的共識和態度。

其中與會藝術家代表向中國文藝工作者發出「修身守正 立心鑄魂——致廣大文藝工作者倡議書」，這份倡議書由藝人由周冬雨與杜江宣讀。倡議書中指出，「從藝先要做人，做人不能忘本。人民給了我們最熱情的肯定，祖國給了我們最強大的底氣，黨給了我們最堅定的自信。」

倡議書還稱，「最近一段時間，娛樂圈集中出現一些是非顛倒、美醜不分、價值觀扭曲的亂象，當事明星逾越法律底線、悖離公序良俗、有違職業道德，『飯圈文化』『娘炮形象』喧囂一時，畸形審美影響惡劣，社會震驚、人民不滿。」

中國文聯黨組書記、副主席李屹表示，文藝界堅決貫徹落實中共黨的重要決策部署，堅決抵制違法違規、失德失範等不良風氣，「大力弘揚新風正氣」，加強文藝工作者思想道德建設和行業引領。