神學士會見中國駐阿大使 北京：有暢通、有效溝通

外交部發言人汪文斌。(取材自北京日報)

針對阿富汗神學士 (Taliban，另譯塔利班)代表團在喀布爾會見了中國 駐阿富汗大使一行，中國外交部發言人汪文斌今指出，中方與阿富汗神學士方面有著暢通、有效的溝通與磋商，喀布爾自然是雙方討論各種要務的重要平台和管道。

據北京日報報導，中國外交部今舉行例行記者會，會上有媒體詢問阿富汗神學士會見中國駐阿富汗大使一行的狀況。

汪文斌表示，中方與阿富汗神學士方面有著暢通、有效的溝通與磋商，喀布爾自然是雙方討論各種要務的重要平台和管道。

汪文斌強調，中方對阿富汗的政策是一貫和明確的，中方始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，奉行不干涉阿富汗內政的政策，堅持面向全體阿富汗人民的友好政策。

他又說，中方尊重阿富汗人民自主決定自身的前途命運，支持將「阿人主導、阿人所有」的原則落到實處，願繼續同阿富汗發展睦鄰友好合作關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性的作用。

央視新聞報導，當地時間24日，在阿富汗神學士舉行的新聞發布會結束後，央視向阿富汗神學士發言人穆賈希德提問，未來希望與中國有什麼樣的關係？對此，穆賈希德表示，「我們想與中國和所有國家都保持良好關係，會尋求與中國發展經濟和友好關係。」