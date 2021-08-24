批封建迷信 山西擬禁止生產銷售冥紙等喪葬用品

中國山西省司法行政網公告當地殯葬管理條例修法草案，其中提及將禁止生產和銷售冥紙、紙紮等「封建迷信」喪葬用品。(Getty Images)

中國 山西省司法行政網近日公告當地殯葬管理條例修法草案，其中提及將禁止生產和銷售冥紙、紙紮等「封建迷信」喪葬用品。這項消息引發民眾討論，不少人表示反對當局「一刀切」的立法。

這份23日公告的「山西省殯葬管理條例（草案）（徵求意見稿）」提出，當地擬禁止生產、銷售喪葬用品的單位及個人生產和銷售紙人、紙馬、紙房、冥幣等「封建迷信」喪葬用品。

消息經中媒報導後，引發中國網友關注。社群網站 新浪微博上，關於「山西擬禁售冥幣等封建迷信喪葬用品」的話題閱讀量已超過2億次，不少網友對於這項立法表示質疑，批評這是「一刀切」的粗暴立法，還有人反稱「乾脆把清明節也取消了吧」。

不過，也有人認為焚燒冥紙、紙紮品會造成空氣汙染 以及火災風險，「是文化糟粕」，應該禁止。

新京報則引述山西省司法廳立法三處工作人員表示，這是地方性法規，尚在立法徵求意見階段，並非定稿，也沒有透過法律形式發布，後續草案修改時，會考慮民眾的反應意見。

中國大陸關於這類禁止販售冥紙的民俗喪葬用品的禁令，過去也不時出現。

哈爾濱市城管局今年便曾在清明節前夕公告，將全鏈條治理生產經營焚燒冥紙、冥幣行為，「讓冥紙、冥幣無處可買，無紙可燒」。

隸屬中國官媒新華社的「新華每日電訊」當時則發表評論表示，地方防範消防隱患、倡導社會新風的初衷可理解，但移風易俗應循序漸進，不宜太激進，需考慮民眾接受能力，在制定政策時不妨問計於民。