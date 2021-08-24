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中國公布多地違規補教業者 不甩「雙減」政策遭罰

記者林汪靜／即時報導

中國「雙減」政策落地，同時各種監管與專項整治行動也陸續展開。中國教育部24日公布，各省教育行政部門會同市場監管等部門發現多地的學校、課後培訓機構（補習班）仍有不少違反政策的情形，處理了一批校外培訓違規典型案例，如違規補課、官商勾結等。

據中國教育部網站指出，公告顯示，多省市仍存在違規案例，各省教育行政部門會同市場監管等部門積極展開專項整治。

北京查處了「在職教師違規補課」。例如，北京市教委7月發現5名中小學在職教師在校外培訓機構違規兼職取酬，包括出借教師資格證給他人；參與校外培訓機構輔導並取酬；從事有償補課並取酬，經調查核實，對5名涉事教師給予警告處分，並調離教學崗位。

湖南省查處了「培訓機構違規收費」。瀏陽市教育局3月發現瀏陽市一間教育培訓學校有「提供虛假合約、未向學生開具收費收據、製作虛假收據、部分學生一次性收費超過3個月、利用虛假價格引誘消費、未提供會計帳簿、收入未納入機構財務賬戶」等違法違規行為。瀏陽市教育局對該學校做出警告的行政處罰，並做出處理。

而8月，根據民眾檢舉，經當地紀委監委調查發現，江蘇省儀徵市陳集鎮雛鷹教育諮詢服務中心朱姓負責人，在其丈夫陳集鎮第二中心小學糜校長的幫助下，組織22名學生在糜校長的學校教師宿舍內補課。負責監管工作的陳集鎮社區教育中心辦公室主任接到民眾檢舉不但不履行職責，反而與上述兩人勾結，通風報信，這兩人也提前將學生轉移到租用教室繼續補課。

9日，儀徵市紀委監委分別給予陳集鎮社區教育中心辦公室主任、糜校長嚴重警告和處分；儀徵市教育局依法對雛鷹教育諮詢服務中心做出停止辦學的處理。

教育局 中國 北京

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