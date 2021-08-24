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中國暫停40多宗IPO 或與中介機構被查有關

特派記者賴錦宏／北京報導
路透報導，美國證券交易委員會（SEC）已開始向尋求在紐約上市的中國公司發布新的資訊披露要求。（路透）
路透報導，美國證券交易委員會（SEC）已開始向尋求在紐約上市的中國公司發布新的資訊披露要求。（路透）

根據滬深兩地交易所披露的訊息，在中國監管部門對一些交易中的中介機構進行調查之際，滬深交易所已經暫停了40多家公司的首次公開發行(IPO)計畫。

路透報導，根據交易所文件，深圳證券交易所於8月18日暫停了30多宗IPO。自8月19日以來，上海證券交易所對計畫在科創板上市的八家公司IPO按下暫停鍵。

消息稱，相關項目中止都由同一個原因引發，即聘請的相關證券服務機構被中國證監會立案調查。

中國國務院辦公廳周一發文，要求抓緊修訂會計法、加快推進註冊會計師法修訂，加大「財務造假」處罰力度。

另外，美國證券交易委員會（SEC）已開始向尋求在紐約上市的中國公司發布新的資訊披露要求。這是美國提高投資者對相關風險認識努力的一部分。

據路透報導，知情人士看到的一份文件顯示上述內容。

一些中國企業已開始收到美國證交會的具體指示，要求它們更詳細地披露其使用可變利益實體（VIE）這種離岸工具進行首次公開發行（IPO），及其對投資者的影響，以及中國政府干預公司運營的風險等情況。

上月，美國SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）要求「暫停」中國公司在美國的IPO，並尋求在這些問題上提高透明度。此後，中國企業赴美上市陷入停滯。在2020年前七個月，中國公司赴美IPO累計融資規模達到創紀錄的128億美元。

一封SEC信函寫道，「請描述這種公司結構可能對投資者及其投資價值造成的影響，包括合約安排如何以及為什麼可能沒有直接所有權那麼有效，公司執行合約條款安排可能會產生可觀的成本。」

信函稱，SEC還要求中國公司披露，「投資者可能永遠不會直接持有這家中國運營公司的股權」。許多中國VIE都是在開曼群島等避稅天堂註冊的。詹斯勒曾表示，關於資金如何在這些實體中流動的問題太多了。

消息人士透露，SEC還就中國監管機構干預公司數據安全政策的風險提出了披露要求。上個月，就在滴滴出行大規模IPO的幾天後，中國監管機構禁止這家網約車巨頭註冊新用戶。此後，中國政府還對科技和課外輔導機構進行了打壓。

中國 美國 投資

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