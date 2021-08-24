中國貴州省政協前主席王富玉 涉受賄被捕

貴州省政協前主席王富玉涉嫌受賄遭逮捕。（香港大公網）

中國 貴州省政協前黨組書記、主席王富玉涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由中國國家監委調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，中共 最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對王富玉作出逮捕决定。

據人民網，王富玉被指控，利用職務便利和影響力在工程承攬、土地開發、企業經營等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物，直至退休 後仍大肆收錢斂財。

另據北京日報報導，8月16日下午，中共中央紀委國家監委網站發佈消息：日前，經中共中央准予，中共中央紀委國家監委對貴州省政協前黨組書記、主席王富玉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，王富玉喪失理想信念，背棄初心使命，目無道德法紀，對黨不忠誠、不老實，陽奉陰違，搞兩面派，做兩面人，處心積慮對抗組織審查；無視中共中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，多次接受私營企業主安排打高爾夫球、乘坐私人飛機；在組織人事方面違規為他人謀利，在組織談話時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項；把黨和人民賦予的權力作為攫取私利的工具，通過民間借貸獲取大額回報；生活奢靡腐化，道德淪喪，家風敗壞；利用職務便利和影響力在工程承攬、土地開發、企業經營等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物，直至退休後仍大肆收錢斂財。

王富玉出生於1952年8月，河南唐河人，曾在河北、海南、貴州三省工作，1998年任海南省委常委、三亞市委書記，2002年任海南省委副書記、海口市委書記。

2004年12月，王富玉跨省調任貴州省委副書記，2012年1月當選貴州省政協副主席。2013年1月至2018年1月，他任貴州省政協主席、黨組書記。

王富玉最後一次在公開場合露面，是在今年1月28日，當時政協第12届貴州省委員會第四次會議閉幕，王富玉以十一届省政協主席的身分在主席台就座。

今年2月21日，中共中央紀委國家監委網站宣佈，王富玉接受紀律審查和監察調查。