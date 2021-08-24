微博否認「花錢撤熱搜」 網友酸：沒人當真

微博澄清「花錢撤熱搜、壓熱搜」傳言。（取材自微博）

花錢就可「撤熱搜」、「壓熱搜」？中國 社交平台微博 近來爭議不斷，為此@新浪微博管理員23日公告，為消除疑惑，澄清不實傳言，現公布微博熱搜管理規則，涵蓋產品規則、計算公式、產品歷程、生態治理、廣告投放等五大事項。不過，此舉仍招致罵聲，稱「一份旨在消除疑惑的澄清公告，換來的卻是滿屏問號」、「沒人當真」。

觀察者網報導，微博表示，熱搜榜單根據用戶的真實行為進行計算，算法機制會計算所有熱詞的綜合熱度，包括搜索量、發博量、互動量、閱讀量等數據指標，每分鐘計算一次，取前50名展示，算法包含排水軍和反垃圾機制，確保公正客觀。

但是當前打開微博熱搜榜單，其中仍有部分廣告內容。微博對此表示，目前熱搜榜排序之外，存在兩個廣告資源位，一個在第三位熱搜詞之下，一個在第六位熱搜詞之下，商業廣告會展示「商」標籤。但廣告資源位不參與熱搜排序競爭，也不會影響其他詞的熱度計算。

微博強調，熱搜排序中，不存在任何商業售賣位置。近期，微博對社區生態動作不斷，封禁力度相較以往明顯增強。

但報導指出，值得注意的是，廣告和營銷收入仍是微博的最大收入來源。財報數據顯示，從2017年至2020年，微博的廣告和市場營銷收入占總收入的比例分別為86.67%、87.24%、86%和88%。

對於微博公布背後運行機制，澎湃新聞發表評論表示，這種信息公開是必要的。然而，廣大網友似乎並未因此消除疑惑，在評論區裡，依然充斥著「你相信嗎」「沒人當真」「自己騙自己」等留言。

評論稱，網友的認知，是基於長久以來對微博熱搜的印象。微博與其苦惱於「有關熱搜的惡意揣測和謠言屢禁不止」，不如反思一下輿論場為什麼會產生這種印象。

評論指出，「機器是死的，人是活的，規則和演算法卻是可以被人利用的。」以微博公布的熱搜詞的熱度計算公式「（搜索熱度+討論熱度+傳播熱度）×互動率」為例，這個公式是固定的，但是搜索量、討論量、互動率卻都是可以人為刷資料的。也許微博並沒有直接參與熱搜的買、撤、壓等行為，但是刷榜公司、商業水軍、飯圈卻並非無中生有。

評論強調，去年6月，因在阿里蔣凡事件中干擾網上傳播秩序等問題，新浪微博熱搜榜、話題榜再被要求下線整改一周。這些都是公眾看得見的問題、看到過的處罰，由此形成對微博熱搜榜的不好印象，也很正常。「熱搜作為輿論場的『晴雨表』之一，它首先應該是真實的，是自然而然生成的，不容有任何人為操弄和利益交換的空間。」