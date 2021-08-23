我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

隨美軍撤離的第一批阿富汗人 落腳西雅圖

葛謨發表告別演說 仍拒認錯 「真相終將水落石出」

杭州整頓政商關係 強調政治規矩

記者羅印冲、賴錦宏／綜合報導

杭州市委書記周江勇落馬後，引發浙江政壇震動。中共中紀委23日發布，杭州市紀委監委開展專項治理行動，清理影響親清政商關係。該項行動聚焦官員本身可能涉及的利益衝突，以及規範官員的配偶、子女及其配偶經商行為。專項治理的對象除了現任官員，也將近3年離退休官員納入。

北京青年報旗下微信公眾號「政知見」指出，周江勇被查後，除浙江省、杭州市，溫州市也開會傳達中共中央決定。杭州、溫州都是周曾主政之地。據稱，這幾場會議都強調一個共性問題，例如「政治規矩」，要慎獨慎友。同時，還要把好「權力關、金錢關、美色關」；「從嚴管好自己、管好家屬、始終保持親清政商關係」。

周江勇被查後，有諸多消息在網上流傳，包括周江勇家族涉及某網路科技公司上市等，而清理整頓杭州官員政商關係的消息一出，似乎暗示周江勇的落馬與複雜的「政商關係」有關。

根據中紀委官網，這項行動聚焦在官員對自己涉及的利益衝突「自查自糾」，且回溯調查其違規借貸情況，而官員的配偶、子女，以及子女配偶的經商行為也都要清理規範。

杭州市重點明確可能存在的10種利益衝突情形，要求相關官員進行自查檢視，採取即時報告、書面呈交的方式反映問題，並於3個月內主動完成糾改。

之後，杭州市紀委監委根據自查申報的內容，將對至少10%的自查人數進行再檢查。據統計，自開展專項治理以來，已安排2萬4千多名相關官員進行自查檢視。

在回溯官員違規借貸部分，杭州市紀委監委等部門將對涉及人員及款項進行逐人逐筆核實，對發現未按規定報告或者存在違規借貸問題者，進行嚴肅問責，涉嫌違紀違法行為的堅決查處。

此外，即便官員本人沒有參與違規經商辦企，也不能置身事外。為進一步規範官員配偶、子女及其配偶經商辦企，有關部門將進行核查，對未如實填報、未按規定糾改、弄虛作假的予以問責，涉嫌以權謀私、利益輸送的一律嚴肅查處。

中共 微信 北京

上一則

廈門和服女做核酸被勸先換衣 志工做法惹爭議

延伸閱讀

取消3年觀察期 拜登政府將免除逾30萬身障生學貸

取消3年觀察期 拜登政府將免除逾30萬身障生學貸
加班逾百小時 金山小編過勞死 監院糾正區公所

加班逾百小時 金山小編過勞死 監院糾正區公所
登月合約發包給Space X 貝佐斯藍源告NASA

登月合約發包給Space X 貝佐斯藍源告NASA
揚州成中抗疫主戰場 副總理親自督陣 12官被問責

揚州成中抗疫主戰場 副總理親自督陣 12官被問責

熱門新聞

上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
郎朗開鋼琴學校，他在網上發布開課訊息。（取材自微博）

回歸正業…郎朗開鋼琴學校 一套課要價6.6萬

2021-08-17 10:00
圖為吳歡(左)與她的未婚夫王靖渝(右)。美聯社

中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押

2021-08-16 14:03

超人氣

更多 >
阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命
亨利過境 紐約市1小時降雨量破史上紀錄 華人住宅淹水

亨利過境 紐約市1小時降雨量破史上紀錄 華人住宅淹水
驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」

驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」