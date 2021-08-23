中國教育部澄清：終止中外大學合作項目是舊聞

日前多家媒體報導，中國教育部 一舉終止了286個中國與外國大學之間的合作項目。正值中國整頓教育行業之際，此舉引來外界揣測。官方今天澄清，這是2018、2019年的舊聞。

中國教育部官方帳號「微言教育」今天發布，網路近期出現「最新！教育部終止286個中外合作辦學機構和專案」等消息，並有媒體跟進報導，引起社會廣泛關注。但這是將教育部2018、2019年公布的資訊以「最新資訊」發布，對社會公眾造成誤導。

這篇文章說，根據「中外合作辦學條例」，2018、2019年中方共批准286個中外合作辦學機構和項目終止辦學。

批准終止的機構和項目中，大部分為經中外合作高校自願協商並主動提出終止辦學申請，還有部分存在優質教育資源引進不足、教學品質不高等問題，在教育部開展的中外合作辦學評估工作 中不達標而終止辦學。

文章強調，教育部不斷加強中外合作辦學事中事後監管，退出機制是中外合作辦學監管工作的重要環節，有利於提高中外合作辦學的品質。

香港南華早報16日曾經報導前述有關286個中外合作辦學機構和項目被終止的消息，並指出不到一個月之前中國官方才宣布嚴厲打擊校外培訓（補習）行業。不少中國教育界人士和民眾認為，這些都是中國整頓教育行業措施的一部分。

其他有多家港媒、外媒都報導了此新聞。