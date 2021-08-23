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廈門女子穿和服做核酸檢測 被勸「回家換衣服再來」

記者林汪靜／即時報導
福建廈門女子近日穿著和服做核酸檢測，遭志工勸說「回家換件衣服」。（圖／取自微博）
福建廈門女子近日穿著和服做核酸檢測，遭志工勸說「回家換件衣服」。（圖／取自微博）

福建廈門一女子近日穿和服做核酸檢測，遭志工勸說「回家換件衣服」引發輿論爭議，有中國網友認為，女子穿和服實在不妥，志工做得對，但也有網友認為，沒必要如此上綱。

中國自媒體九派新聞報導，網路流傳的影片顯示，事發當日，女子穿著一件和服來到核酸檢測點時，志工上前說，「你不能你不能的，這本來不能來呀」，旁邊還傳來「穿這個衣服哪裡行啊，中國人（應該）穿中國人的衣服」的勸導聲。

隨後，另一名現場工作人員對該名女子你說「換件衣服再來」，女子點頭答應，並比了個OK的手勢。

消息在中國社交媒體上引發爭議，一度衝上熱搜。有一部分中國網友認為這名女子的行為實在不妥，指責她「好日子過久了，忘記好日子怎麼來的了」，同時稱讚志工的行為。大多數網友則認為志工管太寬，「沒必要這麼敏感」。

有細心的中國網友發現，該名穿著和服的女子胸前有個小牌子，猜測可能是附近的日本料理餐廳服務人員，是在工作休息時間過來做檢測，忘了換衣服而已，「抽空出來配合防疫工作做個核酸，做完就回去要繼續上班了，好像只是幾分鐘的事？為了幾分鐘，要花半個多小時換衣服，感覺沒有必要，相信她本人也沒有想那麼多。」

一個按讚數近9萬的評論指出，日本餐廳會為了吸引中國顧客穿漢服，中國日本料理店也會為了吸引顧客穿和服，沒必要上綱指責影片中的姑娘。

在這兩種觀點外，還有一部分中國網友認為，從影片中可以看到，志工勸說的態度沒有很惡劣，被拒絕的女生也沒有直接拒絕或反應過激，而是點頭同意，從整個過程來看，完全是一個非常柔性的勸導，「這麼一件小事卻能吵成這樣。」

但有中國網友質疑，在短片平台上，某媒體給這段影片的配文只有簡單的6個字，「志願者(志工)好樣的」，這則發文的評論區，也是批評該女子「好日子過多了」最激烈的地方。

因此，網友表示，這是一些「博眼球」操作，提醒大家不要被帶風向、理性分辨。

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