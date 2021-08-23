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立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

6家中國企業在剛果涉非法採金礦 遭勒令暫停營業

中央社金夏沙23日綜合外電報導
這項措施頒布時機特殊，因為剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi，圖）正希望國營企業與外國業者——尤其是中國公司——達成的協議能夠重新談判。Getty Images
這項措施頒布時機特殊，因為剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi，圖）正希望國營企業與外國業者——尤其是中國公司——達成的協議能夠重新談判。Getty Images

非洲剛果民主共和國南基伍省（Sud-Kivu）的政府近日勒令9間採礦公司暫停營業，其中6間為中國企業。理由是這些企業非法開採金礦，不僅傷害民眾權益，更造成環境汙染。

法國「重點週刊」（Le Point）報導，南基伍省省長卡西（Theo Ngwabidje Kasi）20日頒布行政命令指出，為保護姆萬加（Mwenga）地區的「民眾利益和環境及尊重人權，有必要整頓當地的半工業化礦業活動」。

根據命令，相關礦企的「所有本地和外國人員」須立即撤出礦場。姆萬加地區瓦穆濟穆（Wamuzimu）部落的法律顧問萬杜馬（Christian Wanduma）指出，所謂「外國人員」毫無疑問指的就是中國人。

法國國際廣播電台（Radio France Internationale，RFI）報導，卡西表示，這道命令是為了整頓南基伍省的黃金開採產業，尤其是在姆萬加地區。當地經常上演地方社區和外國金礦開採業者之間的緊張衝突。

卡西指出，根據內部報告，有數家在南基伍省活動的外國企業都從事違法營運，有些甚至已在當地存在數十年。「它們只憑一只研究執照就進入我們的省，一旦到了現場，就非法開採我們的礦產」。

卡西還說，部分企業一開始會以提供當地礦業合作社協助為藉口，但如今都採半工業化開礦。此外，地方社區也抱怨河流遭到汙染。

這項措施頒布時機特殊，因為剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）正希望國營企業與外國業者——尤其是中國公司——達成的協議能夠重新談判。

中國今年1月才剛與剛果民主共和國簽署「一帶一路」建設協議，中方註銷剛果2020年到期的無息貸款、承諾協助發展基礎建設，並支持剛果在下一年度擔任非洲聯盟（African Union）主席。

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