甘肅前副省長宋亮 涉「受賄罪」被捕

甘肅省委原常委、省政府原黨組副書記、常務副省長宋亮被檢方逮捕。(取材自微博)

甘肅 省委原常委、省政府原黨組副書記、常務副省長宋亮被檢方逮捕。此前官方披露，宋亮「利用職權搞利益交換，撈取政治資本」。

中國 最高人民檢察院23日通報稱，宋亮涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對宋亮作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，宋亮生於1963年12月，河北辛集人，1990年10月加入中國共產黨，1985年7月參加工作，南開大學經濟學院金融學專業畢業，在職研究生學歷。

宋亮長期活躍於內蒙古政壇，曾任內蒙古自治區政府金融工作辦公室主任、內蒙古自治區赤峰市委副書記、內蒙古自治區交通運輸廳廳長、內蒙古自治區烏海市委書記、內蒙古自治區黨委常委、通遼市委書記等職。2017年以後，他轉入甘肅，此後擔任甘肅省委常委，常務副省長、省政府黨組副書記等職。

8月16日，中央紀委國家監委網站通報宋亮嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。他被指理想信念喪失，利用職權搞利益交換，撈取政治資本，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查。

他還被指「將手中掌握的金融監管職權作為謀取私利的工具，大肆攫取非法利益」，利用職務便利在審批成立小額貸款 公司、獲得融資貸款等方面為他人謀利等。