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中國律師周筱贇被控尋釁滋事 申請取保候審被拒

中央社台北22日電

以經常在網路爆料而聞名的中國律師周筱贇8月初被遼寧省盤錦市警方以涉嫌「尋釁滋事罪」名義抓捕後，他的家屬近日委託律師向警方申請取保候審（保釋），但沒有獲得批准。

綜合澎湃新聞、香港01報導，周筱贇的家屬近日委託律師，為周筱贇向盤錦市盤山縣公安局申請取保候審，但未獲批准。

周筱贇過去曾任職於中媒「南方都市報」，因多次在網路公開爆料而聞名。

據報導，周筱贇的家屬在8月1日收到盤錦市公安局大窪分局工作人員透過簡訊發送的「指定居所監視居住通知書」。通知書稱，警方已在7月31日對涉嫌「尋釁滋事罪」的周筱贇執行「指定居所監視居住」。

「指定居所監視居住」是指中國警方可將犯罪嫌疑人羈押在看守所以外的地點，不需告知家屬關押地點，律師也無法會見當事人。

據報導，周筱贇被捕前正在擔任一件「套路貸」案件的辯護律師。而周筱贇被捕的原因，可能是因為他將一名檢察官稱「司法人員受賄不辦事，正是守住了司法底線」等爭議性言論的公開庭審影片，轉發到網路上。

盤錦市公安局近日則在官方微博稱，周筱贇是在擔任一起犯罪集團案件的辯護律師時，與另一名同樣被捕的律師聶敏及被告兒子共同策劃，在境外網路散布「編造的虛假信息」，所以才會被控「尋釁滋事罪」。

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