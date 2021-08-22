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螞蟻集團回應落馬官員入股傳聞 稱謠言

中央社台北22日電
杭州市委書記周江勇突遭調查。（中新社）
杭州市委書記周江勇突遭調查。（中新社）

中共杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法被查，中國網路今天盛傳其家族曾在去年螞蟻集團上市前搶先購買股份。螞蟻集團晚間不點名方式回應：「不存在謠言中提及的相關人員入股的情況」。

根據中新社等媒體，螞蟻集團今天發布嚴正聲明，對於網傳「相關人員入股螞蟻集團」一事表示，螞蟻集團在此前IPO的發行過程中，嚴格遵守兩地法律法規，過程公開透明，不存在謠言中提及的相關人員入股的情況，更不存在突擊入股及退款相關情況。

聲明說，螞蟻集團也從未與謠言中提及的律師事務所及律師開展任何形式的業務合作。螞蟻集團將通過法律程序維護自身合法權益。

今天在中國的社群媒體微博和微信，大量轉發了一篇文章，指包含周江勇在內，近日浙江官場多人被查或是主動投案，可能與當地律師胡敏春檢舉有關。

文章指胡敏春及其團隊代理了一些客戶在螞蟻集團準備上市前的「突擊入股」，也參與了上市失敗的善後，甚至包括一些資金的路徑安排。

文章說，不同於其他的貪腐檢舉，胡敏春提供的線索之一是：2020年11月，浙江一家金融科技公司的上市計畫被緊急叫停。在IPO之前，周江勇家族耗資人民幣5億元（約7693萬美元）搶先購買股份，上市未成獲退5.2億元；浙江其他牽涉者還有很多。

從內容描述來看，這家金融科技公司就是指螞蟻科技集團。

晚間，螞蟻集團發出聲明，以不點名方式指網傳內容為「不實謠言」。

去年11月，螞蟻原定在港股和A股科創板同步上市，這項可能是全球募資規模最大的IPO被緊急叫停，馬雲在內的公司高層被監管部門約談，隨後集團面臨整頓，集團上市之日也遙遙無期。

螞蟻集團 中國 社群媒體

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