我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國史上第3次徵召民航機 協助阿富汗撤離行動

郭台銘返台 未針對疫苗進度發言

學者：中國房地產改革要「軟著陸」 勿操之過急

記者林汪靜／即時報導
中國經濟學者任澤平近日表示，房地產的發展要軟著陸，避免硬著陸。（圖／取自新浪財經）
中國經濟學者任澤平近日表示，房地產的發展要軟著陸，避免硬著陸。（圖／取自新浪財經）

中國經濟學者任澤平近日發文談到中國房地產改革何去何從的問題。他表示，最重要的是房地產發展要軟著陸，避免硬著陸，而針對房地產的調控一定不能操之過急。

金融投資報引述任澤平指出，硬著陸的代價很大，往往會讓經濟受傷。國際上有很多房地產硬著陸的案例，近到2008年美國的次級房貸風暴，遠到日本上世紀80年代的房地產泡沫破裂，都對一國經濟發展造成了極大的衝擊。尤其是日本，整個民族的自信心都受到打擊，失去了發展的黃金20年，而年輕人落入所謂的低欲望社會，老齡化、少子化等問題到來，都與地產行業硬著陸有關。

他認為，「10次危機9次地產」。房地產是周期之母，它是國民經濟的第一大行業，是居民的巨大財富。當前，房地產帶動的相關投資占中國固定資產投資三分之一以上。中國居民財富裡，股市、房市、債市加起來，房地產大約占70%以上。此外，銀行對房地產領域貸款占整個銀行貸款比重超過三分之一，所以，中國房地產對經濟貢獻大，但風險也大，讓它實現軟著陸非常重要。

如何實現軟著陸？任澤平提出兩個方法：第一，房地產要用時間換空間。比如，如果中國全國的房價10年內都比較穩定，但居民收入、經濟都在增長，慢慢地發展就可以把上漲的房價消化。如果政策操之過急，這個風險就會非常大，「處理不好可能會爆發我們自己的『次貸危機』。」

第二，是用市場的方式。首先，確立城市群發展戰略，未來中國經濟整體發展都是以都市圈的城市群為主體；其次，人地掛鉤，人來了就供地，實現土地與人口相匹配。

任澤平建議，在中國全國建立土地指標的全國流動交易市場，以此實現資源優化配置和供求平衡，簡單來講，例如，某個人從東北流動到了深圳，那麼，用地指標就要畫到深圳。在當前人口大幅度流動的前提下，建立中國全國用地指標的拍賣市場很有必要。

房地產 中國 投資

上一則

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

下一則

螞蟻集團回應落馬官員入股傳聞 稱謠言

延伸閱讀

地產迷思​／投資商業樓 疑點太多不買了​

地產迷思​／投資商業樓 疑點太多不買了​
糖城廣場交通便利 華人生活商圈新地標

糖城廣場交通便利 華人生活商圈新地標
世報 房地產投資管理規劃 線上講座接受報名

世報 房地產投資管理規劃 線上講座接受報名
房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

房價炒太高 北加灣區房價7月開始下跌

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
郎朗開鋼琴學校，他在網上發布開課訊息。（取材自微博）

回歸正業…郎朗開鋼琴學校 一套課要價6.6萬

2021-08-17 10:00
圖為吳歡(左)與她的未婚夫王靖渝(右)。美聯社

中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押

2021-08-16 14:03

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉

兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉