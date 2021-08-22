學者：中國房地產改革要「軟著陸」 勿操之過急

中國經濟學者任澤平近日表示，房地產的發展要軟著陸，避免硬著陸。（圖／取自新浪財經）

中國 經濟學者任澤平近日發文談到中國房地產 改革何去何從的問題。他表示，最重要的是房地產發展要軟著陸，避免硬著陸，而針對房地產的調控一定不能操之過急。

金融投資 報引述任澤平指出，硬著陸的代價很大，往往會讓經濟受傷。國際上有很多房地產硬著陸的案例，近到2008年美國的次級房貸風暴，遠到日本上世紀80年代的房地產泡沫破裂，都對一國經濟發展造成了極大的衝擊。尤其是日本，整個民族的自信心都受到打擊，失去了發展的黃金20年，而年輕人落入所謂的低欲望社會，老齡化、少子化等問題到來，都與地產行業硬著陸有關。

他認為，「10次危機9次地產」。房地產是周期之母，它是國民經濟的第一大行業，是居民的巨大財富。當前，房地產帶動的相關投資占中國固定資產投資三分之一以上。中國居民財富裡，股市、房市、債市加起來，房地產大約占70%以上。此外，銀行對房地產領域貸款占整個銀行貸款比重超過三分之一，所以，中國房地產對經濟貢獻大，但風險也大，讓它實現軟著陸非常重要。

如何實現軟著陸？任澤平提出兩個方法：第一，房地產要用時間換空間。比如，如果中國全國的房價10年內都比較穩定，但居民收入、經濟都在增長，慢慢地發展就可以把上漲的房價消化。如果政策操之過急，這個風險就會非常大，「處理不好可能會爆發我們自己的『次貸危機』。」

第二，是用市場的方式。首先，確立城市群發展戰略，未來中國經濟整體發展都是以都市圈的城市群為主體；其次，人地掛鉤，人來了就供地，實現土地與人口相匹配。

任澤平建議，在中國全國建立土地指標的全國流動交易市場，以此實現資源優化配置和供求平衡，簡單來講，例如，某個人從東北流動到了深圳，那麼，用地指標就要畫到深圳。在當前人口大幅度流動的前提下，建立中國全國用地指標的拍賣市場很有必要。