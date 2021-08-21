被列美制裁名單 中人大副委員長：不赴美也沒美元帳戶

中國人大常委會副委員長丁仲禮。（取材自人民網）

美財政部於去年12月宣布對14名中國 全國人大官員實施制裁，後者被指涉及取消香港 立法會議員資格一事，當中包含人大常委會副委員長、民盟中央主席、中科院院士丁仲禮。

央視近日播出「魯健訪談．對話丁仲禮」節目，丁仲禮在訪問中談及自己被美方列入制裁名單，表示「沒受什麼影響。我反正也不去美國 ，很多年沒去了。我也沒有什麼美元帳戶」。

丁仲禮還提到，作為國際科學組織「發展中國家科學院」（又稱世界科學院，The World Academy of Sciences）院士，丁仲禮曾向該組織捐過一筆錢，但這筆公益捐贈被美方攔截。

據香港01報導，美國去年制裁丁仲禮等14人，事件發生後，中國外交部副部長鄭澤光召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩，就美國務院宣稱將制裁全國人大常委會14位副委員長提出嚴正抗議。鄭澤光指，美方行徑嚴重違反國際關係基本准則，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞中美關系，蠻橫無理，性質惡劣，中方表示強烈憤慨，予以強烈譴責。

中科院官網顯示，丁仲禮是第四紀地質學家，主要從事第四紀地質與古環境等方面的研究。1957年1月出生於浙江省嵊縣。1982年在浙江大學獲地球化學學士學位。1988年在中國科學院地質研究所獲第四紀地質與古氣候博士學位。2005年當選為中國科學院院士。