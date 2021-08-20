香江風情／灣仔最老的小街 台灣懷舊「柑仔店」打卡熱

灣仔是香港 最老華人聚居區之一，蘭杜街是灣仔最老的小街之一，還以上世紀初匯豐銀行主席蘭杜命名。百多年來這條老街沒留下多少故事，近日卻冒出一間「柑仔店」，主打售賣台灣 故事，成了香港文青的打卡新熱。

蘭杜街是條又老又短又窄的的小街，卻通達著名的皇后大道和電車道。而那間新熱的台灣柑仔店就更加好找，因在街口就能看見兩筒「歪腰郵筒」，一紅一綠歪在那裡。好多香港人疫前去過台北，知道歪腰的故事，店前就有男男女女照相打卡。

門立著「歪腰郵筒」的商家，其實是間新熱台式餐廳，最新扮做台灣的柑仔店，懂得台語「雜貨店」的意思，其店名也取了台灣味的「尚青商號」，尚青是來自台語「新鮮」之意，年輕的老闆娘說，新鮮在於要「販售各種來自台灣的溫度」。

來自台灣的溫度，熱得比較早的是台灣牛肉麵，「尚青商號」剛開店，也是以台灣牛肉麵和台式飲品一炮而紅，暑熱難當的八月午間，店前排起小隊，據說高峰時要排半小時才能吃上。

作為新網紅，這店家拿手是紅燒半筋半肉牛肉麵，香港年輕人吃完麵寫網上食評，卻都在讚店內裝潢風格，說一看木桌椅水泥牆，是台式老房子味道，而且還是那文青風格，但最特別的，是上樓先看到樓梯口收銀處附近層架放置的各類台灣雜貨。

香港的台灣牛肉麵店開得太多，台灣溫度得要講更多故事。眼見疫情難退，台灣觀光 局香港辦事處就與這「尚青商號」，決意用舊式「柑仔店」、新熱「歪腰郵筒」，來說一些純樸的台灣故事。

於是店中新辦起了「台灣懷舊柑仔店主題展」，牆上的老式招貼、架上各類台灣童玩、零食和飲品，桌上大碗牛肉麵、小碟鹽酥雞，恍若到了台灣。台灣觀光協會香港辦秘書洪瑞聯說，來到這間柑仔店，好似回到童年，希望在享用美食、買到懷舊商品之際，能一慰香港人去不了又想的台灣情。