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賣房還債？恒大擬出售香港總部大樓 喊價20億美元

記者蔡敏姿／即時報導
恒大有意出售其位於香港灣仔的集團總部大樓中國恒大中心，喊價約20億美元，以紓緩財困。(路透)
恒大有意出售其位於香港灣仔的集團總部大樓中國恒大中心，喊價約20億美元，以紓緩財困。(路透)

深陷財務風暴的中國恒大集團，傳出賣房緩解資金短缺。彭博引述消息表示，恒大有意出售其位於香港灣仔的集團總部大樓中國恒大中心，喊價約20億美元，以紓緩財困。有兩間公司正與恒大談判，尚未作出任何決定。

報導稱，中國恒大中心位於灣仔告士打道38號，前身為美國萬通大廈，恒大集團2015年以港幣125億元，由華人置業手上購入大廈。創香港港最大額商廈買賣最高紀錄。且交易期長達六年，這意味著恒大剛付清尾款。

香港經濟日報報導，消息指，恒大正在與國有的越秀地產談判，已進入談判階段。不過，恒大及越秀地產對此消息均不與回應。

美國萬通大廈於1985年落成，據悉，華置前主席「大劉」劉鑾雄早於1987年，以港幣1.6億元購入該廈部分業權，其後於1990年代，再斥港幣3億元購入餘下業權。

中國人民銀行及銀保監會昨日約談恒大高層，指恒大作為房地產行業的頭部企業，必須認真落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定；依法依規做好重大事項真實訊息披露，不傳播並及時澄清不實訊息。

中國 香港 房地產

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