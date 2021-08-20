大量留學生 上海→美國機票 飆至1張1.5萬美元

圖為8月19日上海浦東國際機場航空公司櫃台前，準備赴美乘客大排長龍景象。（取材自中國日報）

「明知山有虎、偏向虎山行？」美中關係持續惡化，仍擋不住中國 學生來美留學熱情，上海浦東國際機場近日就湧現大量出境人潮。而美國 為報復北京，又在此時要求中國航空公司飛往美國的航班載客率需限制在40%，導致機票價格飆漲。目前由上海前往美國的經濟艙機票已漲到人民幣5000元左右，商務艙甚至要10萬人民幣(約1.5萬美元)。

據《中國日報》報導，8月中旬至月底是美國、加拿大的開學季，美國本月起也放開留學生來美限制。但由於直達北美的航班受疫情影響減少，導致近日上海浦東國際機場航空公司櫃台前出現大排長龍現象。

上海《第一財經》指出，19日上午，美國交通部發布新的「2021-8-10號令」文件，要求中國四家航空公司未來四周，必須將部分中國來美航班的客座率限制在40%。美國交通部表示，這是對美國聯合航空遭北京執行「熔斷」措施的回應。

第一財經表示，這導致原本就供不應求的美中航線 運力再度遭到削減，直接影響中國即將來美留學的學生以及美中航線票價。

根據美國交通部通告，受影響航班包括：8月23日至8月29日，中國國際航空CA987北京—洛杉磯；8月30日至9月5日，東方航空MU587上海—紐約；9月6日至9月12日，南方航空CZ327廣州—洛杉磯；9月13日至9月19日，廈門航空MF829廈門—洛杉磯。

近期大量留學生準備前往美國，導致大陸飛往美國的機票價格飆漲。（取材自中國日報）

報導稱，中國目前就只剩這四家航空公司飛航美中航線，美國則有聯合航空、美國航空和達美航空。美國發布前述通告後，部分原本預訂這些航班的旅客，勢必得退票改搭其他航班。但現在正值美國開學旺季，使得前往美國的機票更加一位難求。

第一財經指出，7月從中國中國經香港轉機前往美國，經濟艙還能買到人民幣5000元至8000元的機票，商務艙約人民幣1.6萬元左右。

但目前經濟艙機票已經漲到人民幣2萬至3萬元，商務艙更高達人民幣7萬至10萬元。

對於聯合航空遭中國實施「熔斷」措施，中國外交部發言人華春瑩在19日例行記者會中解釋，這是因為聯合航空7月22日入境中國的UA857航班，新冠肺炎確診旅客達到5例，中國民航局按國際定期客運航班相關熔斷措施規定及航空公司的選擇，自8月9日起，限制UA857航班以不高於40%的客座率運行4周。

華春瑩說，中國對國際定期客運航班實施「熔斷」措施是一視同仁的。在美中航線上，中國的國航、東航等航空公司也曾被「熔斷」過，因此美方沒有理由限制中國來美航班客座率。她並批評，美方這項做法「非常不合理」。