神學士奪權後首度喊話中國：歡迎為阿富汗作貢獻

神學士發言人夏亨表示，中國是個「擁有巨大經濟和能力的大國」，可在阿富汗重建任務上產生很大的作用，歡迎中國作出貢獻。（美聯社）

路透社報導，神學士 （Taliban，另譯塔利班）發言人夏亨19日在接受中國 媒體訪問時表示，中國是個「擁有巨大經濟和能力的大國」，可在阿富汗 重建任務上產生很大的作用，歡迎中國作出貢獻。

這是神學士方面在重奪阿富汗政權後，首度公開接受中國媒體訪問，並藉此向中國表態。

根據報導，夏亨（Suhail Shaheen）在接受中共官媒中國環球電視網（CGTN）訪問時說，中國在促進阿富汗和平與和解方面「發揮建設性作用」，歡迎中國為阿富汗重建工作作出貢獻。

在此之前，夏亨曾於7月7日接受南華早報旗下媒體「本周亞洲」（This Week in Asia）訪問。他說，中國是阿富汗最主要的投資者，在美軍完全撤離阿富汗後，神學士有必要尋求與中國就投資問題進行談判。

他強調，神學士將中國視為「阿富汗的朋友」，「中國是一個友好的國家，我們歡迎他們參與到阿富汗的重建與發展中來」。

夏亨當時並承諾，神學士歡迎中國投資者和工人。如果他們在阿富汗有投資，「我們當然也會保障他們的安全，這對我們非常重要」。

2011年，中國石油天然氣集團在阿富汗一項4億美元的油田競標案中得標，取得三片油田的開採權，效期25年；此外，阿富汗首都喀布爾東南方一處大型銅礦的開採權，先前已由中國企業取得。